Черногория арестовывает имущество российских депутатов и чиновников

По данным издания "Вести", 44 объекта недвижимости изъяты у граждан России, в числе которых - депутаты и должностные лица Государственной Думы. Среди них - Алексей Громов, первый замглавы администрации президента России, которого называют куратором кремлевской пропаганды.

Черногория - одна из стран, где граждане России нередко покупают недвижимость и отдыхают. Санкции против граждан России эта страна ввела после российской агрессии в Украине.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров был вынужден отменить визит в Сербию, поскольку ее соседи Болгария, северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра.