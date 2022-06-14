Вт, 14.06.2022
Если Украина рухнет и если мы позволим ей рухнуть, мы будем следующие! Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии
Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии

Черногория арестовывает имущество российских депутатов и чиновников

ФОТО: Reuters/ScanPix

Черногория конфисковала имущество 34 граждан России, которые попали под санкции в связи с агрессией России против Украины.

По данным издания "Вести", 44 объекта недвижимости изъяты у граждан России, в числе которых - депутаты и должностные лица Государственной Думы. Среди них - Алексей Громов, первый замглавы администрации президента России, которого называют куратором кремлевской пропаганды.

Черногория - одна из стран, где граждане России нередко покупают недвижимость и отдыхают. Санкции против граждан России эта страна ввела после российской агрессии в Украине.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров был вынужден отменить визит в Сербию, поскольку ее соседи Болгария, северная Македония и Черногория закрыли свое воздушное пространство для самолета министра.

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