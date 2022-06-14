Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро

Наряд был арендован у частного коллекционера - СМИ сообщают, что Кардашьян заплатила 5 миллионов долларов. Согласно условиям сделки, его нельзя было менять, поэтому Ким в течение трех недель соблюдала жесткую диету, а также надела оригинал платья лишь на нескольких минут для выхода на красную дорожку - в дальнейшем на балу она была в точной копии наряда.

Но платье все равно пострадало: коллекционер Скотт Фортнер опубликовал снимки, на которых на платье видны прорехи вдоль задней застежки, а также нет нескольких кристаллов. Он сравнил их с фото платья 2016 года, чтобы доказать, что повреждения свежие.

Marilyn Monroe’s iconic dress has reportedly been damaged after being worn by Kim Kardashian at the Met Gala.



The dress now shows signs of tearing, and several crystals are either missing or hanging off of it. pic.twitter.com/cFu1lUBmzS — Pop Crave (@PopCrave) June 13, 2022

Платье создано из редкого французского шелка суфле, который больше не производится, что сильно затрудняет ремонт.

Галерея: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро

Галерея: Мэрилин Монро в культовом платье