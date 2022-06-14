Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро

Наряд был арендован у частного коллекционера - СМИ сообщают, что Кардашьян заплатила 5 миллионов долларов. Согласно условиям сделки, его нельзя было менять, поэтому Ким в течение трех недель соблюдала жесткую диету, а также надела оригинал платья лишь на нескольких минут для выхода на красную дорожку - в дальнейшем на балу она была в точной копии наряда.
Но платье все равно пострадало: коллекционер Скотт Фортнер опубликовал снимки, на которых на платье видны прорехи вдоль задней застежки, а также нет нескольких кристаллов. Он сравнил их с фото платья 2016 года, чтобы доказать, что повреждения свежие.
Платье создано из редкого французского шелка суфле, который больше не производится, что сильно затрудняет ремонт.
Галерея: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро
Галерея: Мэрилин Монро в культовом платье
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