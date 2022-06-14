Вт, 14.06.2022
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Ги Верхофстадт, бывший премьер-министр Бельгии

Ким Кардашьян испортила платье Мэрилин Монро

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

На традиционном балу Института костюма Met Gala 2022 Ким Кардашьян была в платье авторства Jean Louis, которым ранее владела Мэрилин Монро. Именно в этом платье звезда исполнила песню Happy Birthday Mr President на дне рождения Джона Кеннеди в 1962 году. Об этом сообщает Pravilamag.ru.

Наряд был арендован у частного коллекционера - СМИ сообщают, что Кардашьян заплатила 5 миллионов долларов. Согласно условиям сделки, его нельзя было менять, поэтому Ким в течение трех недель соблюдала жесткую диету, а также надела оригинал платья лишь на нескольких минут для выхода на красную дорожку - в дальнейшем на балу она была в точной копии наряда. 

Но платье все равно пострадало: коллекционер Скотт Фортнер опубликовал снимки, на которых на платье видны прорехи вдоль задней застежки, а также нет нескольких кристаллов. Он сравнил их с фото платья 2016 года, чтобы доказать, что повреждения свежие.

Платье создано из редкого французского шелка суфле, который больше не производится, что сильно затрудняет ремонт.

Галерея: Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро

Галерея: Мэрилин Монро в культовом платье

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