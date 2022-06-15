Ср, 15.06.2022
Вторжение России в Украину вызывает в памяти преступления, совершенные оккупантами в Латвии. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

Кто вам платит? ⟩ "Занесите по 20 центов на туалет для украинских беженцев": так Латвия помогает или нет?

Рижский автовокзал, куда ежедневно пребывают десятки и сотни беженцев из Украины. Фото иллюстративное ФОТО: Evija Trifanova/LETA

"Друзья, давайте запустим новый флешмоб? Занесите, кто может, на автовокзал по 0,20 евро на туалет для украинских беженцев", - на днях в социальной сети Facebook написал руководитель молодежного движения Young Folks LV Александр Морозов. Новость того же дня - "Самоуправления получат 40 миллионов евро для поддержки украинских беженцев". Что-то в этих историях не сходится. О поддержке беженцев - на бумаге и в жизни - говорим в эфире "Кто вам платит?".

Гости эфира:

  • Александр Морозов - основатель Young Folks LV;
  • Сергей Снегирев - волонтер.
  • О помощи бегущим от войны в Украине - почему большинство используют Латвию лишь как транзитный пункт?
  • Транзитные беженцы - не беженцы? Почему должностные лица никак не заботятся о тех, кто оказался в Латвии временно? 
  • Чем именно помогает Young Folks LV? Что волонтерам отвечают власти и как может помочь каждый из нас?
  • Что за это время мы узнали о нашем обществе? Опыт тех, кто каждый день встречает бегущих от войны. 

Встречаемся в 18:00 тут или на страничке в Facebook!

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