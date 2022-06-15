Кто вам платит? ⟩ "Занесите по 20 центов на туалет для украинских беженцев": так Латвия помогает или нет?

"Друзья, давайте запустим новый флешмоб? Занесите, кто может, на автовокзал по 0,20 евро на туалет для украинских беженцев", - на днях в социальной сети Facebook написал руководитель молодежного движения Young Folks LV Александр Морозов. Новость того же дня - "Самоуправления получат 40 миллионов евро для поддержки украинских беженцев". Что-то в этих историях не сходится. О поддержке беженцев - на бумаге и в жизни - говорим в эфире "Кто вам платит?".