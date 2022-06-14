Вт, 14.06.2022
О том, что Россия разрабатывает различные сценарии экспансии, мы прекрасно понимали. Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины
Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины

Самоуправления получат 40 миллионов евро для поддержки украинских беженцев

Украинские беженцы в Доме конгрессов ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Правительство сегодня поддержало выделение дополнительно более 40 млн евро из средств на непредвиденные обстоятельства, чтобы продолжать компенсировать самоуправлениям расходы на оказание поддержки украинским беженцам.

Средства нужны для того, чтобы самоуправления могли продолжать обеспечивать жильем и питанием, социальной поддержкой, образованием и т.д. беженцев с Украины.

В целом Министерству охраны окружающей среды и регионального развития будет выделено до 53,4 млн евро на покрытие расходов самоуправлений.

Как сообщалось, правительство ранее на внеочередном заседании договорилось о продлении поддержки украинских беженцев в Латвии до 31 декабря текущего года.

По данным МВД, с начала войны, развязанной России на Украине, в Латвии зарегистрировано около 32 000 украинских гражданских лиц, а почти 26 000 беженцев получили документы на жительство с правом на трудоустройство.

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