Самоуправления получат 40 миллионов евро для поддержки украинских беженцев

Средства нужны для того, чтобы самоуправления могли продолжать обеспечивать жильем и питанием, социальной поддержкой, образованием и т.д. беженцев с Украины.

В целом Министерству охраны окружающей среды и регионального развития будет выделено до 53,4 млн евро на покрытие расходов самоуправлений.

Как сообщалось, правительство ранее на внеочередном заседании договорилось о продлении поддержки украинских беженцев в Латвии до 31 декабря текущего года.

По данным МВД, с начала войны, развязанной России на Украине, в Латвии зарегистрировано около 32 000 украинских гражданских лиц, а почти 26 000 беженцев получили документы на жительство с правом на трудоустройство.