"Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год не просто история — до сих пор некоторые хотят вернуть это время. Сегодня вместе с полицией мы выслали еще одного кремлевского провокатора, поставившего под угрозу безопасность Эстонии: Рамиля Усманова", - сообщает Полиция безопасности в соцсетях.
Усманов одно время возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту, передает rus.err.ee.
Совсем недавно, в начале мая, из соображений безопасности КаПо выслала из страны одного из лидеров "Бессмертного полка" Алексея Есакова, оправдывавшего российскую агрессию в Украине и участвовавшего в контрабанде в Восточной Украине.
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