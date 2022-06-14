"Некоторые хотят вернуть 1941 год": Эстония выслала из страны кремлевского провокатора

"Сегодня исполняется 81 год со дня июньской депортации. 1941 год не просто история — до сих пор некоторые хотят вернуть это время. Сегодня вместе с полицией мы выслали еще одного кремлевского провокатора, поставившего под угрозу безопасность Эстонии: Рамиля Усманова", - сообщает Полиция безопасности в соцсетях.

Täna möödub 81 aastat juuniküüditamisest. 1941.a ei ole pelgalt ajalugu - tänini tahavad mingid inimesed seda aega tagasi tuua. Täna koos @Politsei -ga saatsime välja järjekordse Eesti julgeolekut ohustanud Kremli provokaatori: Ramil Usmanov. pic.twitter.com/4pgadGSXTc — Kaitsepolitseiamet (@kaitsepolitsei) June 14, 2022

Усманов одно время возглавлял Южноэстонский союз ветеранов афганской войны и был одним из активистов Союза граждан РФ в Тарту, передает rus.err.ee.

Совсем недавно, в начале мая, из соображений безопасности КаПо выслала из страны одного из лидеров "Бессмертного полка" Алексея Есакова, оправдывавшего российскую агрессию в Украине и участвовавшего в контрабанде в Восточной Украине.