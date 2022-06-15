Ср, 15.06.2022
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Жители возмущаются требованием Laima о знании иностранных языков. Orkla Latvija приносит извинения

Часы Laima ФОТО: KILO LUX/Shutterstock.com

Во вторник, 14 июня, кондитерский бренд Laima в своем Twitter отметил, что старается общаться на нескольких языках, чтобы клиенты имели доступ к широчайшему спектру информации о текущих делах компании, новостях и различных акциях. Пользователи соцсетей высказали свое мнение по поводу этого сообщения.

Началось все с того, что пользователь по имени Сильвия пожаловалась на то, что ее ребенка не взяли на летнюю работу, так как требовалось знание трех языков - латышского, английского и русского. Последнего школьник не знал.

Компания Laima ответила на это, что "по мере возможностей общаемся на нескольких языках, чтобы у наших клиентов была более доступная информация о событиях, новинках и различных акциях компании. Не хотим разделять общество, приумножая национализм, поэтому общаемся на разных языках, включая иностранные".

Этот диалог не остался незамеченным. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич ответил: "Уважаемая Laima, государственным языком в Латвии является латышский язык, это написано в Конституции, и это не является ни разделением общества, ни пропагандой национализма".

Активно высказались и другие граждане.

"Давайте не будем разделять общество".

 

"Говорить по-латышски - это "пропагандировать национализм". Красивее, чем обычно"

 

"Если мальчику не принесут официальных извинений, обещаю никогда в жизни больше не покупать продукцию Laima. У вас действительно качественные сладости, но такое отношение в данный момент представляет угрозу национальной безопасности".

"Пожалуй, я по возможности не буду разводить национализм и в дальнейшем предпочту эстонский и финский шоколад".

"Эта компания @LaimaSaldumi очень хочет общаться со своими клиентами на иностранном языке.

Но не просто на каком-то нейтральном иностранном языке, а на иностранном языке, на котором говорят люди, оккупирующие свободную страну, убивающие мирных жителей, насилующие женщин и детей, разрушающие города!"

"К сожалению, именно так мы пока и живем в 2022 году. В Латвии. Без знания латышского найти работу проще, чем без знания русского. К сожалению".

"​С сегодняшнего дня я буду скучать по полкам магазина Laima. Я не хочу расстраивать свой желудок продуктами не очень умной компании".

Позже компания Orkla Latvija заявила, что частично отзывает свое предыдущее сообщение.

"Мы, Laima, гордимся тем, что формировали историю латвийской промышленности в разное время на протяжении более 150 лет. Латышский язык и латышские ценности являются неотъемлемой частью национальной идентичности, а также частью бренда Laima.

Мы ежедневно рассказываем эту историю на как можно большем количестве разных языков, чтобы показать и дать "попробовать" продукцию широкому кругу иностранных туристов, кто посещает наш музей шоколада.

Хотим подчеркнуть, что музей шоколада Laima посещают и туристы. За последние две недели мы приняли несколько сотен гостей, почти 50% из которых были украинцы, которые, помимо родного языка, общаются на русском.

Общаясь на нескольких языках, мы можем рассказать историю Laima, которая является частью истории Латвии, значительно более широкому кругу людей со всего мира", - сообщают в компании.

В то же время компания приносит свои извинения всем, кого затронула неудачная коммуникация.

RUS TVNET уже сообщал, что пользователи соцсетей выразили непонимание по поводу визуализации на коробке конфет, учитывая позицию Латвии и других стран Балтии по отношению к ситуации в Украине.

Кондитерский бренд Laima, который принадлежит латвийской компании SIA Orkla Latvija, в Twitter объяснил, почему возникла такая ситуация.

Представители бренда также отметили, что продукция Laima доступна в 20 странах мира и на многих рынках, принимая во внимание желание клиентов, доступны продукты с изображениями локальных значимых мест в дизайне.

Например, для литовского рынка производились конфеты с изображением Вильнюса, для Израиля - со Стеной плача в Иерусалиме.

Бренд пояснил, что конкретный продукт - коробку конфет с изображением Собора Успения Пресвятой Богородицы - заказал и распространил клиент из Германии, который работает на разных рынках, в том числе и в США.

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