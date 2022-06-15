Жители возмущаются требованием Laima о знании иностранных языков. Orkla Latvija приносит извинения

Позже компания Orkla Latvija заявила, что частично отзывает свое предыдущее сообщение.

"Мы, Laima, гордимся тем, что формировали историю латвийской промышленности в разное время на протяжении более 150 лет. Латышский язык и латышские ценности являются неотъемлемой частью национальной идентичности, а также частью бренда Laima.

Мы ежедневно рассказываем эту историю на как можно большем количестве разных языков, чтобы показать и дать "попробовать" продукцию широкому кругу иностранных туристов, кто посещает наш музей шоколада.

Хотим подчеркнуть, что музей шоколада Laima посещают и туристы. За последние две недели мы приняли несколько сотен гостей, почти 50% из которых были украинцы, которые, помимо родного языка, общаются на русском.

Общаясь на нескольких языках, мы можем рассказать историю Laima, которая является частью истории Латвии, значительно более широкому кругу людей со всего мира", - сообщают в компании.

В то же время компания приносит свои извинения всем, кого затронула неудачная коммуникация.

RUS TVNET уже сообщал, что пользователи соцсетей выразили непонимание по поводу визуализации на коробке конфет, учитывая позицию Латвии и других стран Балтии по отношению к ситуации в Украине.

Кондитерский бренд Laima, который принадлежит латвийской компании SIA Orkla Latvija, в Twitter объяснил, почему возникла такая ситуация.

Представители бренда также отметили, что продукция Laima доступна в 20 странах мира и на многих рынках, принимая во внимание желание клиентов, доступны продукты с изображениями локальных значимых мест в дизайне.

Например, для литовского рынка производились конфеты с изображением Вильнюса, для Израиля - со Стеной плача в Иерусалиме.

Бренд пояснил, что конкретный продукт - коробку конфет с изображением Собора Успения Пресвятой Богородицы - заказал и распространил клиент из Германии, который работает на разных рынках, в том числе и в США.