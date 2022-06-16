СМИ: Юрий Дудь продает свою московскую квартиру

На фотографиях пользователи соцсетей и журналисты узнали интерьер, в котором предположительно, снимались рекламные интеграции, появлявшиеся в выпусках YouTube-программы "вДудь".

Автор объявления написал, что причиной продажи стал переезд хозяина недвижимости за рубеж и что "возможна личная встреча с собственником в Испании". Автор назвал себя другом собственника. Он удивился, что другим настолько сейчас интересны личные жизни людей, которые делают свою работу качественно и делают интересные продукты для российского рынка.

Сам Дудь информацию о продаже своей недвижимости пока никак не комментировал.

Ранее Telegram-каналы писали, что Юрий Дудь, осудивший военное вторжение РФ в Украину, переехал в Барселону и получил там вид на жительство. Напомним, в апреле Дудь был внесен в список иностранных агентов, он пытается обжаловать это в суде.