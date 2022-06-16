Чт, 16.06.2022
Не хотим разделять общество, приумножая национализм, поэтому общаемся на разных языках, включая иностранные. Laima, кондитерская фирма
Laima, кондитерская фирма

СМИ: Юрий Дудь продает свою московскую квартиру

Юрий Дудь ФОТО: Кадр из видео

Российский журналист Юрий Дудь продает свою квартиру в Москве за 25 миллионов рублей. В соцсетях было опубликовано объявление о продаже квартиры общей площадью 50 квадратных метров, расположенной на Даниловской мануфактуре, пишет Spletnik.ru. 

На фотографиях пользователи соцсетей и журналисты узнали интерьер, в котором предположительно, снимались рекламные интеграции, появлявшиеся в выпусках YouTube-программы "вДудь".

Автор объявления написал, что причиной продажи стал переезд хозяина недвижимости за рубеж и что "возможна личная встреча с собственником в Испании". Автор назвал себя другом собственника. Он удивился, что другим настолько сейчас интересны личные жизни людей, которые делают свою работу качественно и делают интересные продукты для российского рынка. 

Сам Дудь информацию о продаже своей недвижимости пока никак не комментировал.

Ранее Telegram-каналы писали, что Юрий Дудь, осудивший военное вторжение РФ в Украину, переехал в Барселону и получил там вид на жительство. Напомним, в апреле Дудь был внесен в список иностранных агентов, он пытается обжаловать это в суде.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back