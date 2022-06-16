Прославляющие тоталитарные режимы объекты нужно будет демонтировать до 15 ноября

Депутаты отклонили предложение о сносе указанных объектов раньше - в августе или сентябре. Ранее на заседании комиссии по образованию, культуре и науке советник исполнительного директора Риги Марис Кнокс отметил, что с учетом размера памятника советским воинам в Пардаугаве для самоуправления будет непростой задачей уложиться в срок до 15 ноября.

Законом предусмотрен снос памятника в парке Победы. Подземная часть должна быть демонтирована до 30 июня 2023 года.

Демонтаж станет обязанностью самоуправления, на территории которого расположен объект. Планируется, что демонтаж будет финансироваться преимущественно за счет средств, пожертвованных физическими и юридическими лицами, если таковые имеются. Остальные необходимые средства будут выделены в равных пропорциях из государственного бюджета и бюджетов самоуправлений.

Закон также содержит специальные положения о демонтаже объектов, в том числе о том, что соответствующий муниципалитет имеет право инициировать демонтаж независимо от принадлежности объекта и земельного участка, на котором он расположен.

Оригинальные детали или фрагменты демонтированных объектов, имеющие художественную ценность, архитектурное качество, культурно-историческое или образовательное значение, будут включены в коллекцию Латвийского музея оккупации. Музей сможет передать оригинальные части или фрагменты демонтированных объектов в государственный, муниципальный или частный аккредитованный музей.

Предполагается, что вместе со сбором информации вся работа может занять около двух месяцев.

Новый закон запрещает выставление в общественных местах памятников, произведений искусства и других объектов, отвечающих хотя бы одному из следующих критериев:

памятник прославляет оккупационную власть СССР или нацистской Германии, связанное с ней событие или лицо,

прославляет тоталитарную идеологию, насилие, военную агрессию и идеологию,

включает в себя символы советской власти или нацизма.

Однако в законе подчеркивается, что это не распространяется на памятники, мемориалы, мемориальные доски, памятные места и иные объекты, расположенные в местах захоронения воинов, погибших на войне, а также памятные места жертв советского или нацистского террора.