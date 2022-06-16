Украинский генерал: "целью номер один" станет Крымский мост

"Ни для их, ни для наших военных, их и наших гражданских это не секрет. Он [Крымский мост] будет первой целью атаки [после получения дальнобойного оружия", - сказал Марченко.
Генерал-майор указал, что снос Крымского моста перекроет основной путь перетока резервов российской армии в оккупированный Крым.
Информация о планах Украины об атаке на Крымский мост звучали после вторжения России уже несколько раз.
Строительство 19-километрового моста началось в 2016 году. В 2018-м его открыли для автомобильного движения, а через год - для железнодорожного.
Генерал-майор Марченко возглавляет охрану Николаева и Николаевской области.
Он также считает, что после получения обещанного Западом вооружения украинские вооруженные силы смогут перейти в контрнаступление.
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