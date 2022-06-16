Грибаускайте предупреждает Литву: пора готовиться к кризису

Выступая перед журналистами после ежегодного доклада президента Гитанаса Науседы в Сейме, она сказала, что не будет комментировать речь своего преемника, но, учитывая геополитическую ситуацию, хотела бы, чтобы в риторике и действиях политиков была видна подготовка к этому возможному кризису.

"Ни в этом выступлении, ни в выступлениях правительства, ни в политических планах я не слышу, что геополитическая экономическая ситуация ухудшается.

Высока вероятность того, что мировая экономика перейдет от теорий стагфляции к рецессии, и мы сможем это увидеть уже этой осенью и зимой, а значит, экономический кризис может появиться и в Литве через два-три месяца",

- отметила Грибаускайте.

"Любые планы по дополнительному финансированию, по антиинфляционным пакетам, должны учитывать замедление мировой экономики и учитывать (..), что такое финансирование может быть недоступно. К сожалению, время подходит к концу", - сказала она.

По словам Грибаускайте, государство должно заботиться о тех, кто страдает больше всего, потому что популистское стимулирование экономики привело к глобальной инфляции, но речи политиков не показывают, что они это понимают.

Экс-президент подчеркнула необходимость "адресной, а не горизонтальной помощи с учетом социальной планки жизнеобеспечения".

"Это нужно делать аккуратно, чтобы не разгонять инфляцию. Разовые льготы, вливания в экономику только разгонят инфляцию. Такая высокая инфляция вкупе с экономическим спадом означает абсолютно неизбежный экономический кризис", - добавила она.

"Неоправданные экономические стимулы, чисто популистские, политэкономические стимулы во время пандемии - я говорю обо всем мире, а не только о Литве - вертолетные деньги, разовые льготы - фактически признаны одной из основных причин столь высокой глобальной инфляции. И мы продолжаем делать то же самое по инерции. Политическая элита до сих пор не учитывает, что этот период закончился, что шальные деньги вызывают инфляцию, гиперинфляцию и что ее надо остановить", - сказала Грибаускайте.

Она признала, что тактика таких целевых льгот будет непростой и "может привести к дебатам, даже конституционным дебатам о том, что не все получают одинаково".

"Средств больше нет, весь мир вместе с Литвой движется к рецессии", - сказала Грибаускайте, которая была президентом Литвы с 2009 по 2019 год, а до этого - с 2004 по 2009 гг. занимала пост комиссара по финансам и бюджету Европейского союза (ЕС).

При этом она признала, что политики не прислушиваются к опасениям, что Литва "живет недалеко от войны".

"Мы живем как в пузыре - ярко, красиво, солнышко светит. Я ни в коем случае не призываю становиться пессимистичными, но наш долг - адекватно реагировать на ситуацию, пока она происходит, а не говорить потом - да, мы виноваты, проспали", - добавила Грибаускайте.