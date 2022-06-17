Популярный стендап-комик Дмитрий Романов выступит в Юрмале

Харизматичный одессит Дмитрий Романов сочетает в своих Stand Up выступлениях нравственный юмор с элементами мотивационного спикерства, без стеснений шутит над собой и казусами жизни. Сегодня Дмитрий входит в ТОП-10 самых известных и востребованных русскоязычных Stand UP-комиков мира и продолжает завоевывать внимание поклонников жанра своими интеллигентными монологами. Перформансы Дмитрия аккумулируют вокруг себя смех и улыбки, а этим летом обещают подарить прекрасное настроение каждому, кто посетит концерт в Юрмале.

"Я не тот комик, который взрывает интернет. Я не тот комик, который собирает стадион по первому рекламному объявлению. Я комик, делающий то, что я делаю, и коллекционирующий дальше своего зрителя, который любит именно такой юмор. Ведь нельзя сказать, что мой юмор рассчитан на очень широкого зрителя, он обладает своими нотками национального колорита, наблюдений и моих личных переживаний. Я стараюсь вывести то, что я делаю, на более широкую публику", - делится Дмитрий Романов.

Впервые появившись в студенческой команде КВН, Дмитрий быстро набрал популярность. Стал участником "Comedy Одесса" и "Comedy Киев". Артистизм и острые шутки на актуальные темы позволили ему одержать череду блистательных побед в таких юмористических шоу, как пятый сезон "Смеха без правил", "Убойная лига", фестиваль "Большая разница". А также стать хедлайнером проекта Stand Up на ТНТ. C 2019 по 2022 год Дмитрий вел рубрику "Светский исход" в программе "Вечерний Ургант".

Часть заработанных средств Дмитрий направит на помощь украинскому народу.