Анна Довбиша: У женщин зарплаты ниже. Значит ли это, что и пенсии будут меньше?

Прекращение трудовых отношений до сих пор не только оказывало значительное влияние на размер будущей пенсии многих женщин, но и ограничивало возможности карьерного роста и повышения заработной платы. Исследования показывают, что женщинам требуется семь лет, чтобы достичь на рынке труда того же уровня, что и мужчины, которые были на рынке труда все это время. И это лишь один из аспектов, влияющих на гендерный разрыв в оплате труда и пенсии. Также нередко после возвращения из отпуска по уходу за ребенком заработная плата не пересматривается и не корректируется с учетом текущей экономической ситуации, а сохраняется на прежнем уровне. В соответствии с информацией, обобщенной Европейским парламентом, 30% случаев от общего показателя различия оплаты труда между мужчинами и женщинами связаны с большим удельным весом женщин в относительно низкооплачиваемых секторах. Еще пара важных аспектов: женщины часто получают меньше на руководящих должностях, кроме того, гораздо больше женщин, чем мужчин, заняты неполный рабочий день.

В то же время мы видим, что на общеевропейском фоне возможная продолжительность и условия отпуска по уходу за ребенком в Латвии очень хорошие. Аналогичная ситуация в Литве и Эстонии - там тоже действует дружественная к семье политика отпусков по уходу за ребенком, но это создает "брешь" в пенсионных накоплениях. Здесь уместно известное выражение про палку о двух концах.

Что мы можем делать сами, чтобы хотя бы немного улучшить свое финансовое благополучие в будущем? Один из вариантов - создавать добровольные накопления на 3-м пенсионном уровне.

Конечно, из-за того, что доходы родителя, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, уменьшаются, зачастую есть возможность направить на накопления меньшую сумму, чем раньше. Однако 3-й пенсионный уровень - это эластичное решение, поскольку регулярность и размер взносов определяет сам создатель накопления, и даже небольшие взносы в долгосрочной перспективе могут внести существенный вклад.

Значит, одним из вариантов могли бы быть регулярные взносы в 3-й пенсионный уровень, чтобы хотя бы немного поправить ту "брешь", которая создается в рамках капитала будущей пенсии. Но, как свидетельствуют наши данные, активнее создавать накопления на 3-м пенсионном уровне женщины начинают после 40 лет, что, вероятнее всего, можно объяснить тем, что дети к тому моменту становятся более самостоятельными и их возраст приближается к школьному. В то же время мужчины чаще всего начинают создавать накопление уже после 30 лет.

Почему важно начинать копить вовремя? Это позволяет с помощью относительно небольших, но регулярных взносов накопить существенную сумму. Например, чтобы к старости накопить 50 тысяч евро, начав копить в возрасте 30 лет, каждый месяц надо будет откладывать 44 евро, а в возрасте 40 лет - уже 84 евро в месяц**.

Понятно, что различия в зарплате и пенсии не объясняются только одним фактором. Это комплексные причины и такими же должны быть решения. Но некоторые вещи мы можем делать уже сегодня, и делать это самостоятельно, чтобы укреплять свою уверенность в благополучном будущем. Есть смысл все оценить и, - действовать!

*Опрос по заказу SEB в декабре 2020 года провела компания TNS Emor. В нем приняли участие 531 занятый житель Латвии в возрасте от 18 до 55 лет.

**Расчетные допущения: человек копит до достижения возраста 65 лет со средним инвестиционным результатом 5% годовых.