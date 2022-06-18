Сб, 18.06.2022
Мы хотим доказать, что фастфуд может быть качественным и не слишком дорогим, доступным людям по разумной цене. Гунар Кирсонс, учредитель предприятия АО Lido
Гунар Кирсонс, учредитель предприятия АО Lido
  • RUS TVNET
  • Lifestyle
  • Жизнь
  • Анна Довбиша: У женщин зарплаты ниже. Значит ли это, что и пенсии будут меньше?

Анна Довбиша: У женщин зарплаты ниже. Значит ли это, что и пенсии будут меньше?

Анна Довбиша ФОТО: Пресс-фото

Время от времени в средствах массовой информации и в обществе поднимаются вопросы о разнице в оплате труда женщин и мужчин. Но задумывались ли вы когда-нибудь об этом в контексте пенсионных выплат? Казалось бы, все просто: если есть пропасть в зарплатах, то она же будет и в размере накопленной пенсии. Конечно, зарплата играет большую роль, однако есть и другие факторы, влияющие на размер будущей пенсии, в которых мы видим существенные различия именно в гендерном плане. Ситуацию комментирует Анна Довбиша, председатель правления Пенсионного фонда SEB.

По данным Центрального статистического управления, в 2020 году разница в брутто-зарплате между полами составляла 22,3%. Сразу вспоминается реклама сайта по трудоустройству Indeed с простыми, но заставляющими задуматься иллюстрациями: согласились бы вы на одну и ту же сумму купить мороженое, которое на 22% меньше, или зонт, у которого нет 22% ткани? Безусловно, в основе этих данных чрезвычайно много факторов. Один из них - отпуск по уходу за ребенком. Этот перерыв в работе сказывается и на размере будущей пенсии.

Согласно результатам опроса* "Индекс готовности к пенсии", 17% женщин провели в отпуске по уходу за ребенком от 3 до 5 лет, пятая часть женщин (20%) - 2-3 года, в свою очередь 16% - 1-2 года. Как мы можем перевести эти годы в цифры? Возьмем в качестве примера среднюю зарплату в Латвии, - она составляет 1277 евро. Как известно, общий размер взносов государственного социального страхования, который отчисляется с брутто-зарплаты каждого работника на пенсионный капитал, составляет 20%. Из них 14% направляются на 1-й пенсионный уровень, а 6% каждый месяц автоматически поступают на 2-й пенсионный уровень. То есть, из 1277 евро каждый месяц на накопление 2-го пенсионного уровня направляется 76,62 евро. Если человек уходит в декрет, взносы за него продолжает делать государство. Сумма, то есть объект взносов, с которого рассчитываются эти 20%, независимо от того, работал ли человек до отпуска по уходу за ребенком и делал взносы социального страхования или нет, одинаковая для всех - в размере пособия по уходу за ребенком, или 171 евро в месяц. Получается, что в целом в рамках пенсионного капитала в этот период поступает всего 34 евро в месяц. Но есть и хорошие новости: в этом году Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают, что с июля 2022 года взносы в пенсионный капитал будут осуществляться с общей суммы родительского пособия и детского пособия. Это хороший шаг в борьбе с несправедливостью. Однако открытым остается вопрос: как уменьшить уровень этой несправедливости для женщин и мужчин, которые ушли в отпуск по уходу за ребенком до вступления законодательных изменений в силу?

Прекращение трудовых отношений до сих пор не только оказывало значительное влияние на размер будущей пенсии многих женщин, но и ограничивало возможности карьерного роста и повышения заработной платы. Исследования показывают, что женщинам требуется семь лет, чтобы достичь на рынке труда того же уровня, что и мужчины, которые были на рынке труда все это время. И это лишь один из аспектов, влияющих на гендерный разрыв в оплате труда и пенсии. Также нередко после возвращения из отпуска по уходу за ребенком заработная плата не пересматривается и не корректируется с учетом текущей экономической ситуации, а сохраняется на прежнем уровне. В соответствии с информацией, обобщенной Европейским парламентом, 30% случаев от общего показателя различия оплаты труда между мужчинами и женщинами связаны с большим удельным весом женщин в относительно низкооплачиваемых секторах. Еще пара важных аспектов: женщины часто получают меньше на руководящих должностях, кроме того, гораздо больше женщин, чем мужчин, заняты неполный рабочий день.

В то же время мы видим, что на общеевропейском фоне возможная продолжительность и условия отпуска по уходу за ребенком в Латвии очень хорошие. Аналогичная ситуация в Литве и Эстонии - там тоже действует дружественная к семье политика отпусков по уходу за ребенком, но это создает "брешь" в пенсионных накоплениях. Здесь уместно известное выражение про палку о двух концах.

Что мы можем делать сами, чтобы хотя бы немного улучшить свое финансовое благополучие в будущем? Один из вариантов - создавать добровольные накопления на 3-м пенсионном уровне.

Конечно, из-за того, что доходы родителя, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, уменьшаются, зачастую есть возможность направить на накопления меньшую сумму, чем раньше. Однако 3-й пенсионный уровень - это эластичное решение, поскольку регулярность и размер взносов определяет сам создатель накопления, и даже небольшие взносы в долгосрочной перспективе могут внести существенный вклад.

Значит, одним из вариантов могли бы быть регулярные взносы в 3-й пенсионный уровень, чтобы хотя бы немного поправить ту "брешь", которая создается в рамках капитала будущей пенсии. Но, как свидетельствуют наши данные, активнее создавать накопления на 3-м пенсионном уровне женщины начинают после 40 лет, что, вероятнее всего, можно объяснить тем, что дети к тому моменту становятся более самостоятельными и их возраст приближается к школьному. В то же время мужчины чаще всего начинают создавать накопление уже после 30 лет.

Почему важно начинать копить вовремя? Это позволяет с помощью относительно небольших, но регулярных взносов накопить существенную сумму. Например, чтобы к старости накопить 50 тысяч евро, начав копить в возрасте 30 лет, каждый месяц надо будет откладывать 44 евро, а в возрасте 40 лет - уже 84 евро в месяц**.

Понятно, что различия в зарплате и пенсии не объясняются только одним фактором. Это комплексные причины и такими же должны быть решения. Но некоторые вещи мы можем делать уже сегодня, и делать это самостоятельно, чтобы укреплять свою уверенность в благополучном будущем. Есть смысл все оценить и, - действовать!

*Опрос по заказу SEB в декабре 2020 года провела компания TNS Emor. В нем приняли участие 531 занятый житель Латвии в возрасте от 18 до 55 лет.

**Расчетные допущения: человек копит до достижения возраста 65 лет со средним инвестиционным результатом 5% годовых.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Последние новости

НАВЕРХ
Back