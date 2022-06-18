Сб, 18.06.2022
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  • Звезда "Орла и решки" Бедняков показал могилы на улицах Мариуполя

Звезда "Орла и решки" Бедняков показал могилы на улицах Мариуполя

Ведущий популярной программы "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился шокирующими кадрами, снятыми в его родном Мариуполе.

Андрей Бедняков показал в своем Instagram-аккаунте могилы погибших прямо вдоль проезжей части возле тротуара. Он отметил, что ездил по этой улице раньше очень часто.

Это не первое видео, в котором Бедняков рассказывает о происходящем в Украине и показывает, как выглядят города, пострадавшие от военного вторжения РФ в Украину. 

"Мариуполь. По этой улице ездил постоянно. Теперь там могилы. Там похоронены люди. В пакетах. До 24.02 город имел свою жизнь. Но его "освободили", - написал телеведущий. 

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