Звезда "Орла и решки" Бедняков показал могилы на улицах Мариуполя
Ведущий популярной программы "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился шокирующими кадрами, снятыми в его родном Мариуполе.
Ведущий популярной программы "Орел и решка" Андрей Бедняков поделился шокирующими кадрами, снятыми в его родном Мариуполе.
Андрей Бедняков показал в своем Instagram-аккаунте могилы погибших прямо вдоль проезжей части возле тротуара. Он отметил, что ездил по этой улице раньше очень часто.
Это не первое видео, в котором Бедняков рассказывает о происходящем в Украине и показывает, как выглядят города, пострадавшие от военного вторжения РФ в Украину.
"Мариуполь. По этой улице ездил постоянно. Теперь там могилы. Там похоронены люди. В пакетах. До 24.02 город имел свою жизнь. Но его "освободили", - написал телеведущий.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!