Звезда "Орла и решки" Бедняков показал могилы на улицах Мариуполя

Андрей Бедняков показал в своем Instagram-аккаунте могилы погибших прямо вдоль проезжей части возле тротуара. Он отметил, что ездил по этой улице раньше очень часто.

Это не первое видео, в котором Бедняков рассказывает о происходящем в Украине и показывает, как выглядят города, пострадавшие от военного вторжения РФ в Украину.

"Мариуполь. По этой улице ездил постоянно. Теперь там могилы. Там похоронены люди. В пакетах. До 24.02 город имел свою жизнь. Но его "освободили", - написал телеведущий.