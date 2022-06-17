Пт, 17.06.2022
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Евгений Криштафович, юрист, гражданский активист

Учредитель LIDO создал сеть фастфуда Cherry Fix

Гунар Кирсонс ФОТО: LETA

Учредитель предприятия общественного питания АО Lido Гунар Кирсонс создал новую сеть фастфуда Cherry Fix, сообщили агентству LETA в компании.

Первый ресторан Cherry Fix расположен возле Верманского сада напротив Sakta.

Как рассказал Кирсонс, идея Cherry Fi возникла во время пандемии, когда пришлось закрыть все работающие очно точки общепита и бизнес оказался на грани краха. Тем не менее, удалось сохранить не только Lido, но и рассмотреть новые бизнес-направления.

Меню Cherry Fix разработано в соответствии с потребностями современного человека и предлагает здоровую, вкусную и качественную еду.

"Мы хотим доказать, что фастфуд может быть качественным и не слишком дорогим, доступным людям по разумной цене", - сказал Кирсонс.

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