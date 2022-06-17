Учредитель LIDO создал сеть фастфуда Cherry Fix
Учредитель предприятия общественного питания АО Lido Гунар Кирсонс создал новую сеть фастфуда Cherry Fix, сообщили агентству LETA в компании.
Учредитель предприятия общественного питания АО Lido Гунар Кирсонс создал новую сеть фастфуда Cherry Fix, сообщили агентству LETA в компании.
Первый ресторан Cherry Fix расположен возле Верманского сада напротив Sakta.
Как рассказал Кирсонс, идея Cherry Fi возникла во время пандемии, когда пришлось закрыть все работающие очно точки общепита и бизнес оказался на грани краха. Тем не менее, удалось сохранить не только Lido, но и рассмотреть новые бизнес-направления.
Меню Cherry Fix разработано в соответствии с потребностями современного человека и предлагает здоровую, вкусную и качественную еду.
"Мы хотим доказать, что фастфуд может быть качественным и не слишком дорогим, доступным людям по разумной цене", - сказал Кирсонс.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!