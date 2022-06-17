Учредитель LIDO создал сеть фастфуда Cherry Fix

Первый ресторан Cherry Fix расположен возле Верманского сада напротив Sakta.

Как рассказал Кирсонс, идея Cherry Fi возникла во время пандемии, когда пришлось закрыть все работающие очно точки общепита и бизнес оказался на грани краха. Тем не менее, удалось сохранить не только Lido, но и рассмотреть новые бизнес-направления.

Меню Cherry Fix разработано в соответствии с потребностями современного человека и предлагает здоровую, вкусную и качественную еду.

"Мы хотим доказать, что фастфуд может быть качественным и не слишком дорогим, доступным людям по разумной цене", - сказал Кирсонс.