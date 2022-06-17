Артис Велшс будет участвовать в выборах в Сейм

"Я решил откликнуться на приглашение Улдиса Пиленса и присоединиться к профессиональной команде нового общества, став одним из его основателей", - написал Вэлшс в социальных сетях.

В контексте войны на Украине бывший глава Госполиции отметил, что сейчас как никогда необходимо объединить силы, знания и опыт, чтобы выстоять в это непростое время, а также стать еще более подготовленными, сильными и защищенными. "Безопасность, как внешняя, так и внутренняя, становится самой серьезной проблемой, и мы должны приложить все усилия для того, чтобы обеспечить ее", - сказал Вэлшс.

"На активной службе в Государственной полиции я находился более 25 лет, принимая участие в процессах, связанных со вступлением Латвии в Европейский союз. Я считаю, что и сейчас могу помочь своей стране своими знаниями и опытом, так как именно обеспечение общественной безопасности занимало основную долю в моей профессиональной деятельности. Кроме того, я также принимал участие в процессах упорядочивания и разработки законодательства", - рассказал Вэлшс о своем предыдущем опыте.

Бывший глава Госполиции также сообщил, что принял решение баллотироваться на выборах в 14-й Сейм.

В качестве названия общества его учредителям будет предложен "Объединенный латвийский список", указал Пиленс, добавив, что общество примет решение о названии незадолго до 29 июня.

На вопрос, какие еще известные люди присоединятся к обществу, Пиленс не дал конкретного ответа, отметив, что если таковые будут, то об этом устанет известно уже скоро.

Как сообщалось, Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) и Латвийское объединение регионов (ЛОР) уже приняли решение о присоединении к объединенному списку ЛЗП, ЛОР, Лиепайской партии (ЛП) и общества Улдиса Пиленса на выборах в Сейм 14-го созыва.

В решении ЛЗП указано, что временное название партийного объединения - "Сила регионов".