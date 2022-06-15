За нападение на юношу с украинским флагом планируется назначить 200 часов принудительных работ

Обвиняемый также выплатил моральную компенсацию, запрошенную молодым человеком.

Пока же адвокат юноши планирует обжаловать приговор, так как считает, что в таких случаях должно быть назначено реальное тюремное заключение.

Как уже сообщалось, после шествия приблизительно в 20:00 недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, был зафиксирован инцидент, когда водитель автомобиля марки BMW вышел из своего автомобиля и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, плечи которого были накрыты украинским флагом.

После инцидента BMW скрылся с места происшествия, но было возбуждено уголовное дело и проведены оперативно-розыскные мероприятия со стороны полиции, в ходе которых был установлен возможный виновник - мужчина 1984 года рождения, ранее попавший в поле зрения полиции.

Сотрудники полиции обнаружили автомашину подозреваемого во дворе частного дома, но на ней были заменены государственные номерные знаки с целью скрыть местонахождение виновного.

Примерно в 02:00 сотрудники Госполиции Земгальского округа города Риги совместно с сотрудниками Батальона специального назначения управления Рижского региона задержали разыскиваемого – мужчину 1984 года рождения, который скрывался на чердаке своего дома за дымоходом.

Парень, ставший жертвой нападения, ранее рассказал, что его отец украинец. Мальчик из маленького городка, но учится в Риге.