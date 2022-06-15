Ср, 15.06.2022
Вторжение России в Украину вызывает в памяти преступления, совершенные оккупантами в Латвии. Эгил Левитс, президент Латвии
Эгил Левитс, президент Латвии

За нападение на юношу с украинским флагом планируется назначить 200 часов принудительных работ

Полицейские автомобили. Иллюстративное фото ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Прокуратура готовит постановление о наказании обвиняемого в нападении на молодого человека с украинским флагом. Обвиняемому могут назначить 200 часов принудительных работ на благо общества, сообщает Латвийское телевидение.

Обвиняемый также выплатил моральную компенсацию, запрошенную молодым человеком.

Пока же адвокат юноши планирует обжаловать приговор, так как считает, что в таких случаях должно быть назначено реальное тюремное заключение.

Как уже сообщалось, после шествия приблизительно в 20:00 недалеко от места его проведения, на улице Эдуарда Смильгя, был зафиксирован инцидент, когда водитель автомобиля марки BMW вышел из своего автомобиля и нанес телесные повреждения молодому человеку 2003 года рождения, плечи которого были накрыты украинским флагом.

После инцидента BMW скрылся с места происшествия, но было возбуждено уголовное дело и проведены оперативно-розыскные мероприятия со стороны полиции, в ходе которых был установлен возможный виновник - мужчина 1984 года рождения, ранее попавший в поле зрения полиции.

Сотрудники полиции обнаружили автомашину подозреваемого во дворе частного дома, но на ней были заменены государственные номерные знаки с целью скрыть местонахождение виновного.

Примерно в 02:00 сотрудники Госполиции Земгальского округа города Риги совместно с сотрудниками Батальона специального назначения управления Рижского региона задержали разыскиваемого – мужчину 1984 года рождения, который скрывался на чердаке своего дома за дымоходом.

Парень, ставший жертвой нападения, ранее рассказал, что его отец украинец. Мальчик из маленького городка, но учится в Риге. 

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