Почему президент Эстонии берет костюмы напрокат и сколько это стоит?

Стилисты, одевавшие глав государств, не хотят комментировать эту тему, но известно, что Кальюлайд в крайней степени умно подходила к выбору нарядов и умела подобрать простые элегантные платья, которые можно было носить годами на представительных мероприятиях так, чтобы они каждый раз казались новым и свежим решением. Карис продолжает ту же уравновешенную линию. Его решение инвестировать в одежду только в той мере, в какой это необходимо, вызывает большую симпатию.

Алар Карис во фраке прибывает на прием по случаю годовщины республики. ФОТО: Eero Vabamägi

"Господин президент выглядит очень солидно и отлично справляется с представительской ролью. Сотрудничать с ним очень приятно", - отмечает Айвар Антонио Лятт, который поддерживает президента как стилист. Модельер, много лет являющийся бренд-менеджером и главным дизайнером Baltman, несомненно, является одним из лучших экспертов по мужской моде в Эстонии.

"Для меня большая честь вносить свой вклад в представительный внешний вид нашего президента. Поскольку бренд Baltman прекратил свою деятельность, к сожалению, в Эстонии больше не производят костюмы. Все президентские костюмы с самого начала шьются в Эстонии вручную, чтобы сохранить мастерство и высокое качество. Для меня это почетная работа, я помогаю с подбором ткани, вопросами фасона, а также даю советы, исходя из протокола. Кстати, комфорт тоже очень важен, когда в костюме приходится проводить долгие дни".

"У главы государства в течение дня в Эстонии или за границей может быть несколько встреч разного характера, где часто необходимо переодеваться в соответствии с событием", - объясняет Трейфельдт. Чтобы быть готовым ко всем событиям, требующим разных нарядов, потребовался бы очень большой гардероб, но при этом большая часть вещей в нем использовалась бы довольно редко.

"Встречи проходят во все времена года, в помещении и на природе, также главе государства нужно посещать очень праздничные мероприятия, на которые надевают фрак. Обычно этикет встреч, особенно мероприятий на высоком уровне, предписывает стиль одежды, в соответствии с которым следует выбирать одежду. Аренда одежды помогает и в ситуациях, когда незадолго до события выясняется, что есть потребность в одежде, которой у вас нет, например, нужно надеть фрак".

Важным фактором является время. Если говорить о костюме на заказ, то на его пошив уходит пять-шесть недель, включая консультацию, подбор ткани и примерки. В случае с пальто расход времени такой же. Однако одеяние, указанное в приглашении, является на официальных встречах не рекомендацией, а правилом, которому следует следовать, проявляя уважение и вежливость по отношению к хозяину. На уровне глав государств нет возможности заменить точно соответствующую этикету одежду на что-то более-менее подходящее.