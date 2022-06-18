Сб, 18.06.2022
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Депутат Рубикс получил в подарок от отца 124 000 евро

Депутат Сейма Артур Рубикс ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Депутат Сейма Артур Рубикс в прошлом году в дар от отца, бывшего депутата Европейского парламента Альфреда Рубикса получил 124 000 евро, свидетельствует представленная им декларация государственного должностного лица.

Получив подарок, депутат в прошлом году уплатил свои долговые обязательства в размере 89 000 евро, свидетельствует декларация. Кроме того, в 2021 году образовались наличные денежные накопления в размере 29 879 евро. Год назад у него не было наличных денег.

В прошлом году зарплатой политик получил 38 368 евро, что близко к сумме, заработанной в 2020 году в парламенте.

Депутату принадлежит земля в Стопиньской волости Ропажского края и автомобиль 2013 года Toyota Venza, свидетельствует декларация.

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