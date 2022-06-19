Вс, 19.06.2022
Мариуполь. По этой улице ездил постоянно. Теперь там могилы. Там похоронены люди. В пакетах. До 24.02 город имел свою жизнь. Но его "освободили". Андрей Бедняков, телеведущий
Андрей Бедняков, телеведущий

Россияне начали жаловаться, что не могут скачать с сайта Microsoft утилиты для установки Windows

Windows 11. ФОТО: Pavlo Gonchar

Россияне начали жаловаться на то, что не могут скачать с сайта Microsoft утилиты для установки Windows 10 и 11, программу Media Creation Tool и образцы операционной системы, пишет "Медуза"

Первые сообщения о проблемах со скачиванием начали поступать в середине июля. На невозможность скачать утилиты жаловались в том числе и жители Казахстана.

При попытке скачать образ появляется ошибка 404, сообщающая о том, что файл не найден, или же сообщение с текстом "Возникла проблема с вашим запросом".

По информации CNews, проблема возникла у пользователей разных российских провайдеров, которые предлагают услуги проводного и мобильного интернета. При этом в случае использовании VPN файлы скачиваются без проблем.

В Microsoft пока это не комментировали, поэтому почему российские пользователи не могут скачать файлы, неизвестно.

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