Россияне начали жаловаться, что не могут скачать с сайта Microsoft утилиты для установки Windows

Первые сообщения о проблемах со скачиванием начали поступать в середине июля. На невозможность скачать утилиты жаловались в том числе и жители Казахстана.

При попытке скачать образ появляется ошибка 404, сообщающая о том, что файл не найден, или же сообщение с текстом "Возникла проблема с вашим запросом".

По информации CNews, проблема возникла у пользователей разных российских провайдеров, которые предлагают услуги проводного и мобильного интернета. При этом в случае использовании VPN файлы скачиваются без проблем.

В Microsoft пока это не комментировали, поэтому почему российские пользователи не могут скачать файлы, неизвестно.