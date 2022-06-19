Фото ⟩ На севере Испании бушуют лесные пожары

Наиболее опасный лесной пожар возник на горной гряде Сьерра де ла Кулебра, он уже уничтожил территорию площадью более 25 000 гектар, сообщило региональное правительство.

Галерея: На севере Испании бушуют лесные пожары

Пожар начался в среду во время грозы, однако пожарные сообщили, что им удалось добиться прогресса в борьбе с огнем благодаря более низкой температуре.

В результате улучшения ситуации в воскресенье в свои дома смогли вернуться жители 20 поселков, которые были эвакуированы.

Лесные пожары меньшего масштаба бушуют также в Каталонии и Наварре.

На этой неделе температура воздуха местами в Испании превысила отметку в 40 градусов по Цельсию, однако в воскресенье она опустилась ниже 30 градусов.