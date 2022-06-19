Вс, 19.06.2022
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Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана

В следующем году в мае будет четыре выходных подряд

Иллюстративное фото. ФОТО: Zane Bitere/LETA

В следующем году планируется перенести один рабочий день в мае, поэтому выходных будет четыре подряд.

Согласно распоряжению Минблага "О переносе рабочего дня в 2023 году", рабочий день планируется перенести с субботы, 5 мая, на субботу, 20 мая.

Это касается учреждений государственного управления, финансируемых из государственного бюджета, и их сотрудников, у которых пятинедельная рабочая неделя с понедельника по пятницу. Другие работодатели могут перенести рабочий день по желанию.

В аннотации к проекту говорится, что перенос рабочих дней осуществляется давно и с годами превратился в традицию, которая в целом поддерживается обществом.

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