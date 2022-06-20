LIZDA призовет школьных учителей к бессрочной забастовке с сентября

Как объясняет Ванага, профсоюз больше не устраивают пикеты или шествия, потому что неспособность политиков в ходе протестов найти компромисс и удовлетворить требования LIZDA показала "реальное отношение" лиц, принимающих решения.

С сентября планируется начать бессрочную забастовку - решение об этом сегодня единогласно принял совет LIZDA. Ванага подчеркивает, что это не будет предупреждающая забастовка на определенное время, она продолжится до тех пор, пока не будут услышаны требования LIZDA.

Ванага напоминает, что в 2015 году прошла однодневная забастовка педагогов. Из этого опыта совет профсоюза усвоил, что эффективной будет только бессрочная забастовка.

Дополнительно LIZDA обратится к самоуправлениям, руководителям образовательных учреждений, представителям высших учебных заведений, а также к родителям, потому что им необходимо понять, что педагогам нравится работать с детьми, но с нынешней рабочей нагрузкой они не могут уделять достаточно времени, чтобы соответствовать требованиям новой учебной программы.

Ранее сообщалось, что на организованном в четверг пикете возле Сейма LIZDA не удалось добиться гарантий выполнения выдвинутых им требований.

После встречи с министром образования Анитой Муйжниеце Ванага заявила, что Министерство образования не уступило ни одному из трех высказанных педагогами требований.

Как указала Ванага, три основных требования профсоюза - сбалансированная нагрузка, повышение оплаты труда в соответствии с принципами, установленными Министерством образования и науки, и справедливый механизм распределения финансирования, чтобы не страдали педагоги из самоуправлений с упорядоченной сетью школ и большим количеством учащихся.