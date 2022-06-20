В Украине запрещена партия Медведчука "Оппозиционная платформа - за жизнь"

В Украине запрещена партия пророссийского политика Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь". Такое решение принял Восьмой административный апелляционный суд, сообщило министерство юстиции Украины на своей странице в Facebook в понедельник, 20 июня.

Из сообщения следует, что партия Медведчука запрещена как пророссийская и направленная на подрыв суверенитета Украины. Все имущество партии будет обращено в пользу государства. Минюст напомнил, что деятельность "пророссийских партий" в Украине запрещена указом президента Владимира Зеленского от 14 мая 2022 года.

Представители партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" назвали решение суда о запрете "политически-мотивированным преследованием", базирующимся "на голословных, безосновательных обвинениях".

"Куму Путина" Медведчуку уже предъявлено обвинение в госизмене

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук известен как пророссийский политик. СМИ называют его кумом президента России Владимира Путина.

Украинские правоохранительные органы в 2021 году предъявили Медведчуку обвинение в госизмене по двум пунктам и в покушении на "разграбление национальных ресурсов" - за ведение добывающего бизнеса в аннексированном Россией Крыму. Медведчук был помещен под домашний арест, из-под которого он, как сообщалось, сбежал в первые дни после российского вторжения в Украину. 12 апреля украинские власти объявили, что Медведчук задержан.

Выдвигались предположения, что Виктор Медведчук может быть передан российской стороне в рамках обмена пленными, но, по состоянию на 20 июня, этого не произошло.