На месте памятника в парке Победы могут создать водоем

Чтобы узнать мнения архитекторов, ландшафтных архитекторов и градостроителей, 13 июня состоялся обмен мнениями. Согласно отчету, представленному сегодня членам Комитета городского развития Рижской думы, рекомендуется не размещать памятники и скульптурные объекты, связанные с историческими, общественными или политическими идеями, личностями и событиями. Чтобы освободить зону отдыха от идеологического присутствия.

В качестве средства эмоционального и физического очищения территории памятника предлагается использовать воду. На месте снесенного памятника создать водоем. Вновь созданный пруд впоследствии можно будет соединить с системой водотоков Марупите, обеспечив водообмен.

Специалисты также рекомендуют расширять и дополнять существующие рекреационные возможности в парке, обустраивая необходимую инфраструктуру - дорожки, пункты проката снаряжения и т. д. Рекомендуется иметь отдельную сеть для активного отдыха, такого как езда на велосипеде, роликах, бег, лыжи, а также отдельную - для спокойного отдыха и ходьбы.

Парк рекомендуется создавать с использованием современных приемов ландшафтной архитектуры и с сохранением принципов композиции парка, введенных Георгом Куфальцем - широкие, солнечные поля, небольшие группы деревьев и кустарников.

Учитывая живописную и культурно-историческую ценность парка Победы, рекомендуется организовать открытый конкурс проектов для поиска лучших пространственных и инженерных решений.

Как говорят специалисты, самое главное — не торопиться с поиском решений, а также дать возможность людям расслабиться и насладиться территорией без памятника.

В ходе обсуждения на заседании комитета депутаты высказались в поддержку сноса памятника, обратив внимание на то, что с самого начала будут планироваться решения относительно того, как будет выглядеть парк сразу после сноса памятника.

Единственным депутатом, который открыто высказался против сноса памятника, был Владимир Бузаев, представитель Русского Союза Латвии, который подчеркнул, что не согласен с "такими варварскими проектами".

LETA уже сообщало, что Сейм принял закон, который предусматривает, что объекты, прославляющие тоталитарные режимы, должны быть демонтированы до 15 ноября.

Закон предусматривает снос памятника в парке Победы. Подземную часть должны демонтировать до 30 июня 2023 года.