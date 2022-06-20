Левитс: регион трех морей - регион экономического роста

Как сообщили в медиацентре канцелярии президента, Левитс отметил, что в долгосрочной перспективе экономический рост региона происходит быстрее, чем где-либо в Европе.

"Политическое значение нашего региона тоже растет. Вместе с другими европейцами мы определяем интересы Европы, ценности Европы. Это также очевидно в контексте нынешней российской войны на Украине", - сказал президент.

Он подчеркнул необходимость принятия на саммите правильных политических решений с целью увеличения инвестиций в ключевые сферы для обеспечения устойчивости и готовности наших экономик к будущему.

По словам президента, потребности в инфраструктуре на оси север-юг Европейского союза (ЕС) по-прежнему огромны. Левитс отметил, что более тесные цифровые, транспортные и энергетические связи на этой оси необходимы для сплочения ЕС.

"Нам нужно более конкретно сосредоточиться на наших энергетических взаимосвязях. Если угроза изменения климата еще не побудила нас действовать достаточно быстро, то война, которую ведет Россия на Украине, наконец-то привела к этому", - отметил президент.

Левитс подчеркнул, что транспортные маршруты в регионе ИТМ открывают много новых возможностей для консолидации региона и содействия развитию оси север-юг. Высокоскоростная железнодорожная линия "Rail Baltica", которую планируется завершить к 2026 году, обеспечит связь с Варшавой и другими точками, и это лишь один пример.

По словам президента, проблемы с экспортом зерна, вызванные блокадой Черного моря, лишний раз указали на то, что железнодорожное сообщение в Европе все еще нуждается в расширении. А надежные и безопасные цифровые соединения необходимы не только для будущего экономического роста, но и для безопасности, отметил Левитс.

Левис призвал Европейский совет на этой неделе принять положительное решение о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в члены ЕС.

"Если опустится новый железный занавес, то он должен находиться на границах России, а не ее соседей. Сегодня Европа без Украины неполноценна. ЕС восстановил Европу после Второй мировой войны и после холодной войны. Теперь он должен продолжать начатую работу по обеспечению мира и свободы", - сказал президент.

В свою очередь США готовы вложить до 300 млн долларов в Инициативу трех морей.

Международная финансовая корпорация развития (DFC) Соединенных Штатов Америки и инвестиционный фонд Инициативы трех морей (ИТМ) достигли соглашения, которое ляжет в основу договора, обязывающего США предоставить фонду до 300 миллионов долларов США, сообщили представители DFC.

Финансирование предназначено для поддержки инвестиций в энергетику и инфраструктуру с целью повышения безопасности энергоснабжения и диверсификации энергетики, а также укрепления взаимосвязей в регионе трех морей.

DFC - американская организация по финансированию развития с инвестиционным портфелем в размере, превышающем 37 млрд долларов, вложенных в различные регионы мира с акцентом на менее развитые страны. DFC сотрудничает с инвесторами для привлечения капитала в различных отраслях, включая критически важную инфраструктуру.

Ожидается, что договор о финансировании DFC будет заключен до конца этого года.

Исполнительный директор DFC Скотт Нейтан объясняет, что инвестиции финансовой корпорации повысят энергетическую безопасность и помогут противостоять российской агрессии в Европе. По его мнению, сотрудничество между DFC и ИТМ будет способствовать инклюзивному экономическому росту и развитию во всем регионе.

Нейтан подчеркивает, что DFC в основном оказывает помощь менее развитым странам, однако возможны инвестиции и в такие регионы, как Латвия, которая имеет высокий уровень доходов.

Как сообщалось, сегодня, 20 июня, и завтра, 21 июня, в Риге проходит саммит Инициативы трех морей и бизнес-форум, в котором принимают участие лидеры 12 стран, сообщили агентству LETA в Латвийском агентстве инвестиций и развития (LIAA).