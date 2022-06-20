Вт, 21.06.2022
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Алексей Арестович, советник президента Украины

Меры поддержки на этот отопительный сезон: что решило правительство?
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  • Правительство выделит 350 млн евро для компенсации роста цен на энергоносители
  • Государство компенсирует половину прироста тарифов на теплоснабжение, электроэнергию и газ
Цены за отопление. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Во вторник, 21 июня, правительство приняло к сведению информационный доклад Министерства благосостояния о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители, тем самым согласовав меры поддержки на этот отопительный сезон - с 1 октября по 30 апреля следующего года. Ориентировочная сумма - 350,2 млн евро, сообщает LETA.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния, наибольшая поддержка предназначена для уязвимых групп населения - малообеспеченных семей, а также пенсионеров, людей с инвалидностью, семей, которые потеряли кормильца, и семей с детьми с инвалидностью. Планируется расширить доступность жилищного пособия, предоставления государственных социальных пособий отдельным социальным группам и компенсаций домохозяйствам за энергоресурсы.

В связи с улучшением доступности жилищного пособия с 1 октября по 30 апреля 2023 года планируется повышение коэффициента для расчета размера жилищного пособия, что также означает более широкие возможности для получения данной поддержки.

Для этого предусмотрено финансирование как государства, так и самоуправлений, а также определены меры поддержки самоуправлений - софинансирование расходов самоуправлений на жилищное пособие, создание более благоприятных условий, наем людей для работы с этим механизмом поддержки, возмещение затрат самоуправлений на рассмотрение заявлений (восемь евро за заявление) и упрощение процедуры материальной оценки домохозяйств. Такую поддержку могли бы получить 5,3% населения, или 101 000 человек, в месяц.

Кроме того, предусмотрена поддержка определенных групп населения и индексация пенсий в сентябре.

В зависимости от размера пенсии пенсионеры, люди с инвалидностью и лица, потерявшие кормильца, будут получать ежемесячную выплату. С 1 ноября 2022 года по май 2023 года, включая этот месяц, планируется выплата - 30 евро в месяц, если размер пенсии или возмещения не превышает 300 евро, 20 евро в месяц, если размер пенсии или возмещения составляет от 301 до 509 евро, и 10 евро в месяц, если размер пенсии или возмещения составляет от 510 до 603 евро.

В свою очередь семьи, получающие надбавку к семейному государственному пособию на ребенка с инвалидностью, будут получать 30 евро в месяц с 1 ноября 2022 года по май 2023 года (включительно). В этом случае доход семьи не будет оцениваться.

Также планируется увеличить пособие на компенсацию транспортных расходов людям с инвалидностью с 79,68 до 105 евро на шесть месяцев с 1 января 2023 года.

Государство компенсирует половину прироста тарифов на теплоснабжение, электроэнергию и природный газ

В следующем отопительном сезоне государство будет компенсировать жителям страны половину прироста тарифов на теплоснабжение, электроэнергию и природный газ, постановило правительство, рассмотрев сегодня предложения Министерства благосостояния.

Согласно расчетам Министерства экономики, цены на электроэнергию, природный газ, теплоэнергию и твердое топливо в 2022 году могут увеличиться примерно на 39%, что повлияет на общий уровень потребительских цен в размере 3,8 процентного пункта, а рост цен на топливо может составить 40%, что на общий уровень потребительских цен повлияет в размере 2,7 процентных пункта.

Как пояснила руководитель отдела коммуникации Минблага Айга Озолиня, тем домашним хозяйствам, которые для отопления используют электроэнергию, государство компенсирует 50% ее цены, превышающей 0,160 евро за киловатт-час, но не более 0,100 евро за киловатт-час. Каждое домашнее хозяйство первые 500 киловатт-час должно будет оплатить по тарифу поставщика электроэнергии, но будет компенсировано потребление, превышающее этот порог.

В свою очередь цена на природный газ для домашних хозяйств в следующем отопительном сезоне может составит около 140 евро за мегаватт-час. Размер компенсации прироста расходов за газ будет рассчитываться на основе разницы между ценой газа в следующий отопительный сезон и ценой в прошедший отопительный сезон в размере 68 евро за мегаватт-час. Примерная разница в цене составляет 70 евро за мегаватт-час, из которых государство будет покрывать 50%.

Размер компенсации роста расходов на теплоэнергию также составит 50% от разницы между тарифом в следующий отопительный сезон и медианы тарифа в предыдущий отопительный сезон в размере 68 евро за мегаватт-час. Например, если тариф на теплоэнергию в самоуправлении в следующем отопительном сезоне составит 198 евро за мегаватт-час, то размер компенсации будет 65 евро.

В свою очередь Министерство экономики внесло предложение установить потолок цены на гранулы в размере 300 евро за тонну. Прирост цены гранул также планируется компенсировать в размере 50%, если стоимость превышает 300 евро за тонну, но в размере не более 100 евро за тонну.

Домохозяйства, которые используют гранулы для отопления, смогут подавать документы об их приобретении в самоуправление, которое примет решение о выплате компенсации, а государство возместит эту компенсацию самоуправлению.

Так как гранулы домашние хозяйства закупают заблаговременно до начала отопительного сезона, Минэкономики предлагает установить срок выплаты компенсаций с 1 мая 2022 года до 31 апреля 2023 года.

Отчет о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители

Уже сообщалось, что во вторник, 21 июня, на заседании правительства был рассмотрен подготовленный Министерством благосостояния (LM) отчет о поддержке населения для компенсации стремительно растущей инфляции и цен на энергоносители.

В докладе предлагались два направления поддержки, сказал политик. Первая направлена ​​на социальную помощь путем совершенствования системы жилищных льгот, где основная ответственность возложена на органы местного самоуправления. Особая поддержка будет оказана пенсионерам, инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.

Второе направление поддержки предусматривает компенсацию роста цен на энергоносители для населения с акцентом на снижение расходов на отопление. В качестве примера депутат упомянул повышение цены на гранулы для отопления - если цена на гранулы превышает 300 евро за тонну, государство покроет половину повышения цены. На заседании правительства также будут обсуждаться решения проблемы тепловых насосов, которые оказывают существенное влияние на отопление, добавил депутат Сейма Арвил Ашераданс.

По оценкам, реализация поддержки может обойтись государству в 340 млн евро, но обсуждение финансирования еще планируется, сообщил политик.

Министр благосостояния Гатис Эглитис заявил на пресс-конференции, что из общей запланированной поддержки в размере 342 миллионов евро 150 миллионов евро пойдут на компенсацию роста цен на центральное отопление, 35 миллионов евро - на то, чтобы компенсировать рост цен на газовое отопление, 15 млн евро - на компенсацию роста цен на электроэнергию, 20 млн евро - на жилищные льготы.

Эглитис сказал, что эти деньги будут выделены из средств на непредвиденные расходы.

Министр благосостояния подчеркнул, что поддержка планируется по всем видам отопления, план господдержки подготовлен своевременно, однако людям придется считаться с неизбежным ростом цен. Чтобы уменьшить его, Эглитис также призвал людей изменить свое отношение к потреблению электроэнергии, отопления и другие привычки.

Представитель "Для развития/За!", министр здравоохранения Даниэль Павлютс выразил позицию, что об оказании поддержки населению следует задуматься как можно скорее - с 1 августа.

Партнеры по коалиции договорились, что в будущем следует отказаться от централизованного теплоснабжения, переключившись на местные источники энергии, тем самым способствуя национальной безопасности, независимости и более предсказуемым затратам, добавил политик.

На пресс-конференции Эглитис упомянул несколько примеров того, как планируется компенсировать рост цен на энергоносители для домохозяйств. Например, в случае отопления гранулами государство могло бы компенсировать рост цен свыше 300 евро за тонну, но не более 100 евро за тонну.

В свою очередь, центральное отопление будет учитывать верхний предел цен прошлого отопительного сезона - 68 евро за мегаватт-час (МВтч), а верхний предел повышения стоимости среднего тарифа в следующем сезоне составит 140 евро за МВтч. Разница составляет 72 евро за МВтч, половину из которых может компенсировать государство, а другую половину - житель.

Таким же механизмом планируется компенсировать повышение цены на газовое отопление, превышающее 68 евро за МВтч, - государство покроет половину повышения стоимости, но верхний предел в случае с газом может составить 150 евро/МВтч.

Эглитис также добавил, что поддержка коснется всех и у каждой группы населения будет свой инструмент поддержки. Так, жилищное пособие предназначено для населения, доходы которого находятся в 1-м и 2-м квинтилях, индексация пенсий больше поможет получателям малых и средних пенсий, некоторые меры поддержки также предназначены для лиц с ограниченными возможностями.

Также планируется горизонтальная государственная поддержка всех граждан, когда государство устанавливает конкретные потолки роста цен и компенсирует часть повышения.

Война России с Украиной в настоящее время вызывает стремительную инфляцию по всему миру, в том числе и в Латвии, включая рост цен на энергоносители и продукты питания. В таких условиях правительство Латвии также думает о механизмах компенсации резкого роста цен, в том числе о необходимости адресной поддержки самых бедных и уязвимых слоев общества.

В информационном отчете, подготовленном министерством и представленном правительству, говорится, что со следующего года планируется повысить порог дохода бедного домохозяйства на 50% от медианного минимального дохода - до 313 евро на первого или единственного члена домохозяйства и до 219 евро для других членов семьи. В настоящее время порог дохода для бедного домохозяйства составляет 272 евро для первого или единственного члена домохозяйства и 190 евро для остальных членов домохозяйства.

С 1 января 2023 года LM предложит повысить верхний порог доходов малообеспеченных домохозяйств, а его максимально допустимый размер будет установлен на уровне 80% медианы минимального дохода - соответственно, 501 евро для первого или единственного члена семьи и 351 евро для остальных членов семьи.

Всего, если поддержка будет направлена ​​на домохозяйства с доходом в 1-3 квинтиле, или до 508,57 евро в месяц, право на нее получат 938 700 человек.

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