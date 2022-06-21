"Медуза" и OCCRP нашли еще один "кооператив Путина"

Издание "Медуза" и Проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружили крупную сеть компаний, которые, как они утверждают, связаны с президентом РФ Владимиром Путиным и его приближенными. Журналисты выяснили, что 86 компаний и некоммерческих организаций используют электронную почту на домене llcinvest.ru и владеют активами на сумму не менее 4,5 млрд долларов. "Это особняки, самолеты бизнес-класса, яхты и просто банковские счета с огромными суммами денег", - написала "Медуза" в понедельник, 20 июня.

Доменом llcinvest.ru владеет компания "Москомсвязь", тесно связанная с банком "Россия", пишет далее "Медуза". Некоторые из использующих его компаний и объектов, в том числе огромный дворец в Геленджике, уже фигурировали в других журналистских расследованиях, проведенных, в частности ФБК Алексея Навального, и, по данным журналистов, связаны с Путиным. При этом до сих пор не было известно, что они связаны друг с другом, отмечается далее.

"Медузой" и OCCRP: Сеть компаний с единой системой управления

Хотя компании работают в очень разных сферах, изученные "Медузой" и OCCRP электронные письма свидетельствуют о том, что их сотрудники обсуждают общие дела, как если бы они были частью единой системы. Этими компаниями, в частности, владеют крупные банкиры и олигархи, дети друзей Путина, а также его предполагаемая любовница Светлана Кривоногих. "У многих компаний одни и те же директора, юридические адреса и аудиторы. Некоторыми напрямую владеет банк "Россия", - указывают журналисты. Кроме того, владельцами десятков компаний числятся акционеры "России", а еще 18 фирм записаны на рядовых сотрудников того же банка.