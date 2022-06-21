"Инициатива трех морей": Украину пригласили в объединение внутри Евросоюза

Главной темой двухдневного саммита объединения "Инициатива трех морей" (ИТМ) в 2022 году ожидаемо стала война России против Украины. Участники встречи, начавшейся в понедельник, 20 июня, пообещали создать новую форму партнерства в ответ на просьбу президента Владимира Зеленского принять Украину в этот неформальный союз.

Конференции объединения "Инициатива трех морей" проходят ежегодно с 2016 года в одном из городов 12 стран-участниц. Основателями ИТМ стали Польша и Румыния, членами организации являются другие государства Восточной и Центральной Европы, у которых есть выход к Адриатическому, Балтийскому или Черному морю. Представители этих стран встречаются, чтобы укрепить экономические и политические связи в регионе.

Традиционно на форуме обсуждают развитие этой части Европы и укрепление связей с западноевропейскими странами и Северной Америкой. Лейтмотивом предыдущих встреч было также снижение энергетической зависимости от России. Так, например, появилась идея строительства терминалов сжиженного природного газа (СПГ) в Польше и Хорватии.

Украину пригласили стать участницей ИТМ

В 2022 году главной темой всех дискуссий ожидаемо стала война в Украине. С приветственным словом к участникам конфренции обратился президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина должна стать участницей"Инициативы трех морей". "Наш экспорт электроэнергии может стать вкладом в энергетический баланс ваших стран, - отметил Зеленский. - И это поможет вам стать независимыми от энергетического давления России".

Президент Латвии Эгилс Левитс на пресс-конференции объявил, что участники ИТМ решили пригласить Украину участвовать во всех проектах объединения. Его польский коллега Анджей Дуда добавил, что с этой целью появится новый вид "участвующего партнерства". В таком формате к ИТМ смогут присоединиться и другие страны Центральной Европы, которые стремятся попасть в Европейский союз, добавил Дуда.

Первая встреча Штайнмайера и Дуды после скандала в апреле

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier), также прибывший в Ригу, не первый раз участвует в саммите "Инициативы трех морей". При этом ФРГ не является членом этого объединения, но является стратегическим партнером - наравне с США и Великобританией.

Для Штайнмайера нынешний визит знаменателен тем, что в ходе его состоялась первая после апрельского скандала встреча президента ФРГ с польским коллегой. Напомним, что в апреле Анджей Дуда предлагал Штайнмайеру вместе с руководителями балтийских государств посетить Киев, но украинская сторона заявила о нежелательности визита немецкого президента.

На саммите в Риге 20 июня президент ФРГ не выступал в публичных дискуссиях. В комментарии для прессы он заявил, что не имеет ничего против полноценного участия Германии в "Инициативе трех морей", но изначальная концепция объединения не предполагает членства западноевропейских государств. Штайнмайер также отметил, что в прошлом идея такого содружества государств для многих звучала абстрактно. После начала же агрессии России против Украины стало понятно, что странам региона действительно нужно объединять усилия, чтобы быть устойчивыми в обеспечении энергоносителями и в цифровой среде.

Объединение евроскептиков?

"Инициативу трех морей" некоторые эксперты рассматривают как воплощение идеи Междуморья, которую после Первой мировой войны сформулировал лидер Польской Республики Юзеф Пилсудский. Это был проект конфедерации государств, лидером который должна была быть Польша.