Фото ⟩ Монеты и самородки на миллиарды долларов. Опубликованы фото затонувшего судна с богатствами

Испанский галеон San Jose был загружен огромным грузом драгоценностей, когда его затопил корабль британского флота в 1708 году. В результате обстрела галеон затонул, однако британцы взять богатство не успели.

Считается, что судно перевозило минимум 200 тонн драгоценностей, в том числе золотые и серебряные монеты и самородки, стоимость которых в наши дни составляет примерно 17 миллиардов долларов.

Галерея: Опубликованы уникальные фотографии остова древнего судна

Остов судна морские силы Колумбии обнаружили в 2015 году. Точно место его нахождения держалось в тайне.

Президент Колумбии Иван Дуке на пресс-конференции опубликовал ранее неизвестные фотографии судна.

На них видны различные драгоценности, в том числе китайская керамика, золотые монеты, мечи и пушки.

Власти страны сообщили, что фото и видео были сделаны при помощи современного, дистанционно управляемого оборудования.