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Фото ⟩ Монеты и самородки на миллиарды долларов. Опубликованы фото затонувшего судна с богатствами

ФОТО: AFP/SCANPIX

Колумбия опубликовала фотографии одного из наиболее ценных остовов судов, местонахождение которого не было известным почти три столетия, сообщает Business Insider.

Испанский галеон San Jose был загружен огромным грузом драгоценностей, когда его затопил корабль британского флота в 1708 году. В результате обстрела галеон затонул, однако британцы взять богатство не успели.

Считается, что судно перевозило минимум 200 тонн драгоценностей, в том числе золотые и серебряные монеты и самородки, стоимость которых в наши дни составляет примерно 17 миллиардов долларов.

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Остов судна морские силы Колумбии обнаружили в 2015 году. Точно место его нахождения держалось в тайне.

Президент Колумбии Иван Дуке на пресс-конференции опубликовал ранее неизвестные фотографии судна.

На них видны различные драгоценности, в том числе китайская керамика, золотые монеты, мечи и пушки.

Власти страны сообщили, что фото и видео были сделаны при помощи современного, дистанционно управляемого оборудования.

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