Ушел из жизни актер Регимантас Адомайтис, сыгравший в сериале "Человек-амфибия"

По его словам, Адомайтис был настоящим символом преданности актерскому мастерству.

"Своей личностью и деятельностью он охватил всю эпоху литовской культуры. Я восхищался им не только как актером кино, но и как театральным актером, который вместе с другими литовскими театральными деятелями создал незабываемые роли. В нашем последнем разговоре маэстро упомянул, что хочет попробовать себя в роли режиссера. Очень жаль, что этой мечте не суждено было сбыться. Я всегда буду помнить его чудесный, живой, юношеский тембр голоса, который поднимал настроение даже в самый мрачный день", - отмечает Науседа в соболезнованиях.

Председатель Союза театральных деятелей Рамутис Римейкис сказал BNS, что актер был светочем и путеводной звездой.

"Очень талантливый, честный человек, для меня он был светочем, был путеводной звездой в театре. Актер с большой буквы", - сказал BNS Римейкис.

Он утверждает, что Адомайтис тяжело болел.

"Был еще достаточно крепкий, говорил, что у него онкологическое заболевание, будет как бог даст. Бог дал это так. Говорил, что прожил немалую часть своей жизни. Уже довольно давно у него была эта болезнь", - сказал председатель Союза театральных деятелей.

Адомайтис родился в Шяуляе, потом жил в Пасвалисе, окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, позже, в 1959–1962 годах, учился в Вильнюсской консерватории, нынешней Литовской академии музыки и театра, на кафедре актерского мастерства.

Адомайтис был актером театра и кино Литвы, сыграл главные роли в таких спектаклях, как "Дети одного отца" (2006 год), "Знахарь" (2002 год), исполнил роли в фильмах "Человек-амфибия" (2004 год), "Персона нон грата" (2005 год), "Ледяной поцелуй" (2008 год).

В 2014 году актер получил Литовскую национальную премию в области культуры и искусства.