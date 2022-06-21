Карьера благодаря болезни президента и коррупция на Первом канале: интервью Елены Погребижской

Ведущая и гостья затронули в интервью самые разные темы.

О войне

Гостья шоу резко осудила нападение России на Украину и высказала убеждение, что правительство Путина должно быть наказано. "Я категорически против того, что происходит в Украине. Я осуждаю военные действия в Украине и считаю, что это преступление. Я не пытаюсь повесить ответственность за это на своих сограждан, а адресую это правительству. Оно будет наказано, но я не знаю, когда и как", - заявила она.

Однако 49-летняя режиссер не имеет четкой позиции по поводу Крыма и воспринимает путешествия на аннексированный в 2014 году полуостров как турист, ей все равно, в составе какого государства живут крымчане. По словам Погребижской, попав в Крым в период начала оккупации, она увидела, что крымчане были рады.

"Мамой клянусь, все, кого я встречала, были "за". Как по мне, крымчане хотели стать частью России. Мне все равно. Как потребителю мне все равно в данном случае. Если бы он был украинским, мне было бы так же нормально. Я в Крыму как турист. Мне все равно, какое гражданство у людей вокруг", - рассказала россиянка.

Погребижская также не считает свой народ причастным к геноциду украинцев и осуждает только политическую власть в РФ.

О карьере благодаря болезни президента

Елена призналась, что попала на телевидение из-за болезни бывшего президента России Бориса Ельцина. На протяжении долгого времени она стажировалась на Первом канале, а когда в один из вечеров поступили сведения о тяжелом состоянии Ельцина, ее отправили снимать выпуск, в котором доктор рассказывал о проблемах со здоровьем главы государства.

После этого Елену и впредь стали посылать готовить выпуски о болезни Бориса Ельцина - так она и попала в штат работников Первого канала.

О коррупции на телевидении 90-х

Погребижская также рассказала о своей работе корреспондентом на Первом канале. После журфака МГУ она попала стажером в программу "Время" и теперь призналась, что на Первом канале в 90-е существовала цензура, а корреспондентам предлагали делать негативные сюжеты. Одной из целью таких информационных атак мог стать экс-мэр Москвы Юрий Лужков.

Погребижская также высказала мысль, что мэр Москвы Сергей Собянин виноват в коррупции, но отметила, что при нем Москва стала восстанавливаться.

Об уходе с Первого канала

По словам Погребижской, решение покинуть ряды сотрудников Первого канала было принято, когда она узнала, кто стоит за взрывами жилых домов в России в 1999 году.

В 1999 году в нескольких российских городах произошли взрывы многоквартирных жилых домов. Власти назвали эти случаи терактами и обвинили в этом руководителей незаконного вооруженного формирования "Исламский институт "Кавказ".

"Стало понятно, что власть в стране перестала иметь человеческое лицо и что им плевать на человеческие жизни, потому что

в редакции четко ходила убедительная версия, что взрывы домов в Москве совершает ФСБ. Мне стало понятно, что у нас фээсбэшник руководит страной и все будет очень плохо",

- рассказала Погребижская.

В течение года экс-журналистка не работала по причине нежелания снимать политические выпуски, однако продолжала получать зарплату от руководства канала. Уволиться ей разрешили только через год.

Подробнее о семье Погребижской, докторе Лизе, музыкантах, поддержавших войну, работе военкором и многом другом - в новом выпуске передачи "Скажи Гордеевой".

Видео: Выпуск "Скажи Гордеевой" с Еленой Погребижской