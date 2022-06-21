При заражении оспой обезьян необходимо будет изолироваться

В мае этого года в Великобритании у человека, недавно покинувшего Нигерию, была диагностирована оспа обезьян. С тех пор случаи оспы обезьян были зарегистрированы в нескольких странах, и вспышка оспы обезьян продолжает распространяться. По состоянию на 2 июня было зарегистрировано 780 лабораторно подтвержденных случаев оспы обезьян в 27 неэндемичных странах в четырех регионах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Также в Латвии 3 июня было зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян, поэтому лица, заразившиеся оспой обезьян или имеющие обоснованные подозрения на заражение вирусом, подлежат обязательному медицинскому и лабораторному обследованию, изоляции или лечению, сказано в приказе, разработанном Министерством здравоохранения.

Хотя в большинстве случаев у людей появляются легкие симптомы, Минздрав указывает на то, что вирус оспы обезьян вызывает тяжелые заболевания у маленьких детей, беременных женщин и лиц с ослабленным иммунитетом.

В настоящее время невозможно точно оценить вероятность тяжелых случаев заболевания в этой вспышке. ВОЗ, со своей стороны, указывает, что даже один случай оспы обезьян в неэндемичной стране следует считать вспышкой.

Таким образом, человеку в первую очередь предлагается изолироваться в стационарном лечебном учреждении, чтобы обезопасить от заражения других людей по месту проживания или нахождения, и скорее уточнить диагноз. Стационарная изоляция важна, если условия жизни не предотвращают риск заражения других людей, особенно тех, кто входит в группу риска - младенцев и маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленной иммунной системой.

В свою очередь, пациенты, не имеющие упомянутых рисков, могут быть изолированы по месту жительства или пребывания при соблюдении необходимых мер предосторожности, таких как возможность предоставить отдельную комнату, предметы гигиены и ухода, возможность проводить дезинфекцию, в частности в туалете и ванной комнате.

Изоляцию и меры предосторожности следует соблюдать до исчезновения симптомов и заживления сыпи, что обычно длится от двух до четырех недель.

Согласно Закону об эпидемиологической безопасности оспа обезьян классифицируется как опасное инфекционное заболевание.