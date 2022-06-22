Преступления россиян в Украине будет расследовать "охотник за нацистами" из США

Группа будет состоять из экспертов по расследованию нарушений прав человека и военных преступлений.

Розенбаум когда-то был известен как директор Управления специальных расследований (OSI) Министерства юстиции США. OSI было создано для поиска нацистских военных преступников, лишения их гражданства США и депортации.

Новое заявление группы под руководством Розенбаума является убедительным сигналом заинтересованности Министерства юстиции США в расследовании военных преступлений в Украине.

"Военным преступникам негде спрятаться. Министерство юстиции США постарается привлечь к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине",

- сказал Гарланд во время визита в Украину.

Он также сообщил, что Минюст направит трех прокуроров для консультирования Украины и стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России обойти глобальные санкции.

Во вторник Гарланд с необъявленным визитом посетил Украину и встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.