Ср, 22.06.2022
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Ингрида Шимоните, премьер-министр Литвы

Преступления россиян в Украине будет расследовать "охотник за нацистами" из США

ФОТО: AP/Scanpix

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил во время визита в Украину во вторник, 21 июня, о создании группы для расследования военных преступлений России на Украине во главе с Эли Розенбаумом, которого называли "охотником за нацистами".

Группа будет состоять из экспертов по расследованию нарушений прав человека и военных преступлений.

Розенбаум когда-то был известен как директор Управления специальных расследований (OSI) Министерства юстиции США. OSI было создано для поиска нацистских военных преступников, лишения их гражданства США и депортации.

Новое заявление группы под руководством Розенбаума является убедительным сигналом заинтересованности Министерства юстиции США в расследовании военных преступлений в Украине.

"Военным преступникам негде спрятаться. Министерство юстиции США постарается привлечь к ответственности тех, кто совершает военные преступления и другие злодеяния в Украине",

- сказал Гарланд во время визита в Украину.

Он также сообщил, что Минюст направит трех прокуроров для консультирования Украины и стран Европы и Ближнего Востока в борьбе с попытками России обойти глобальные санкции.

Во вторник Гарланд с необъявленным визитом посетил Украину и встретился с генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой.

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