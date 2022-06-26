Ученые выяснили, как первая буква имени влияет на характер человека

Г: Влечение к безукоризненности, влечение к жертвенности ради близких людей и ради достижения поставленных задач, желание познавать, внимательность к мелочи, честность, зависимость к мнению окружающих. Такой человек не желает вступать в брак. Фантазер в любви. Данная буква отличает человека брезгливостью. Человек с такой буквы может обладать экстрасенсорными способностями.

Д: Размышление, обдумывание перед началом какого-либо дела, готовность всегда помогать, иногда присущи капризность. Личность с буквой Д в имени храбрая и обаятельная, семья всегда на первом месте. Бывает жестокой. Если допустит в чем-то ошибку, всегда ждет за это наказание. Романтик в отношениях и фантазер в сексе.

Е: Необходимость в общении и высказывании своих мыслей, дальновидный, временами болтливый человек. Данная буква в имени дает человеку две особенности: влечение к власти и бесхитростность. Напористо достигают желаемого, не любят одиночество. Покорить такого человека не очень легко, так как они любят независимость. Стремятся к самовыражению и очень проницательны. Богатство внутреннего мира и гармония позволяет такому человеку жить насыщенной и красивой жизнью.

Ж: Напористый и удачливый по жизни тот, в чьем имени есть буква Ж. Несмотря ни на что добиваются успехов во всем, за чтобы не взялись. Мнение окружающих для них очень важно, можно сказать, что даже зависят от него. Очень честный и преданный, ждет того же от своего партнера и окружающих его людей. Заботясь о людях, такой человек пытается окружить их опекой. Присущи небольшая мелочность, но внутренний мир у них богатый, жить любят в гармонии.

З: Замечательное воображение, чуткая проницательность и стремление огородить себя от всего происходящего и находиться в собственном небольшом мире, недоступном другим. Требователен к окружающим и к себе самому. Люди с буквой З в имени не могут быть с одним и тем же партнером долго, но в браке будут верные своему супругу/супруге. Такого человек будет успешен в технических профессиях.

И: Энергичные и деловые особы. Обладают любовью к искусству. Умеют выстроить вокруг себя гармоничные отношения, какие комфортны именно им, романтичная натура. Обладают отменным чувством юмора и иронии. Человек очень честный и прямолинейный, но это не всегда выходит ему достоинством, ведь высказав что-то человеку напрямую можно и обидеть.

К: Имя с буквой К делает личность очень загадочной. Она умеет хранить секреты и обладает выносливостью. Скрытный, загадочный, тактичный и проницательный по натуре человек. Обладает хорошими манерами и бешеной сексуальностью. Всегда добивается своего, чего бы это не стоило.