Ученые выяснили, как первая буква имени влияет на характер человека

М: Умение урегулировать сложные ситуации, любовь к природе и уюту, желание посетить много мест и все попробовать на себе самом. Заботливы и всегда стараются оказать помощь людям. У них горячее сердце и чарующая улыбка. Застенчивы и плохо сходятся с людьми. Любят тихую и спокойную жизнь, в которой огромное значение уделяет гармонии и в работе ценят то же самое.
Н: Острый ум, выносливость, чрезмерная внимательность к личному самочувствию, неуступчивы, интересно духовное и физическое развитие, не любовь к монотонному и скучному труду. Станут отличными родителями. От второй половины требуют дружескую поддержку.
О: Отличная интуиция, умение распоряжаться финансами как своими, так и чужими. Такая буква хранит в себе упорство и добросердечность, энергичность и отзывчивость. Также буква делает человека упрямым, и это поможет ему добиться невероятных успехов в карьере. Человек с такой буквой живет в своем созданном мире и порой его очень трудно разгадать. Однолюбы и консерваторы в отношениях.
П: Педантизм и опрятность, развитое воображение полное мыслями и идеями. Человек озабочен о том, что о нем подумают в окружении, щепетильность и бережливость во всем. Личный внешний вид очень заботит человека с буквой П в имени. Отличительная черта — самоутверждение в обществе и непродуманный риск. Тяга к секретам, азарт и желание заполучить чужого партнера.
Р: Дальновидность, присутствует способность к занятию ремеслом, умение вдумываться в суть, самоуверенность, смелость, временами непродуманные проступки и авантюрность. Верность данному своему слову, а также выбранному делу — это их особая черта. Зачастую решительны и грубы. Такие люди уступчивые, но всему есть предел, могут и сорваться на ровном месте. Спутника для жизни им лучше искать из собственных приятелей, так они смогут избежать семейных, домашних проблем.
С: Влечение к наслаждениям, способность выделяться из толпы и добиться благополучия в жизни. Отличный сотрудник на работе, обладает аналитическим складом ума, бывает раздражителен, присутствует предрасположенность к властности. Могут быть слишком сентиментальны в отношениях и долго быть в поиске партнера. Блеск — вот что оставляет после себя человек с буквой С в имени.
Т: Люди с буквой Т в имени всесторонне развиты, могут хорошо владеть собой, физически развиты. Транжиры в финансовом плане. Никогда не откажут если к ним обратятся с просьбой, помогут чем смогут. Чувство сопереживания близким людям у них в крови. С выбором спутника жизни не спешат, в брак вступают лишь после того, как взвесят все «за» и «против». Полны идей и жизнерадостны, друзьям никогда не будет скучно с такими людьми.
У: С одной стороны гласная У вносит в нрав человека хитрость, а именно, умение отлично скрывать свои намерения, с другой стороны — человек филантроп. Любители свободы, и чтобы ее не потерять часто меняют партнеров. Благополучие, вот цель таких людей.