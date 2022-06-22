Берегите кожу! На Лиго и в выходные ожидается высокое ультрафиолетовое излучение

Во второй половине недели и, скорее всего, на следующей неделе интенсивность ультрафиолетового излучения будет очень высокой.

Дополнительный риск представляет и ожидаемая жара, а также тот факт, что в этом году многие люди еще не загорали и их кожа особенно чувствительна. Без использования защитного крема и соблюдения других мер предосторожности в середине дня на солнце такие люди могут обгореть уже через 10-15 минут.

В самое жаркое время дня не рекомендуется находиться на солнце. Ультрафиолетовое излучение наиболее интенсивно в период с 12:00 до 15:00. Без защитного крема можно загорать только утром или вечером.

Как сообщалось, в праздничные выходные в Латвии будет преимущественно сухая и солнечная погода со слабым ветром. В день Лиго столбики термометров в тени поднимутся до +21...+26 градусов, в последующие дни жара усилится, и в эти выходные впервые этим летом ожидаются +30 градусов.

Прогнозируется, что жара сохранится и в начале июля. Максимальная температура воздуха на следующей неделе может достичь +33 градусов.