Российское судно-шпион снова приблизилось к берегам Британии. Лондон отправил следить за ним военные корабли и подлодку

Хили также уточнил, что международное морское право, принятое на уровне ООН, ограничивает возможные действия Великобритании (как и любой другой страны) в отношении иностранных судов, обнаруженных в своих суверенных водах.

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Хили сказал, что совместно со странами НАТО Великобритания будет ужесточать ответ на активность российского флота. В частности, Королевские военно-воздушные силы выделят разведывательный самолет, которой присоединится к миссии НАТО по защите критической инфраструктуры в Балтийском море.

Теневой министр обороны Джеймс Картлидж заявил, что Консервативная партия полностью поддерживает подход лейбористского правительства и «прозрачность» в отношении угрозы со стороны российского флота.

«Это посылает мощный сигнал Путину, что нас не запугать, и что если его цель — это продолжать расширять границы вредоносной деятельности в наших водах и в водах, прилегающих к нам, мы дадим ответ», — одобрил Картлидж действия правительства.

Официально «Янтарь» — это судно Минобороны России, занимающееся исследованием океанов.

Западные страны неоднократно замечали «Янтарь» в европейских акваториях. Они подозревают, что миссия судна — составить карту подводных кабелей. Более 95% интернет-трафика проходит через подводные кабели. Кроме того, эта инфраструктура критически важна для поставок энергии.

В конце 2024 года в Балтийском море несколько раз были перерезаны подводные кабели. Страны, которых коснулись эти инциденты, подозревали диверсию. В конце декабря по подозрению в причастновсти к перерезке кабеля финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в Египет под флагом Островов Кука.

В январе 2025 года НАТО объявило о плане «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). В рамках этого плана страны альянса увеличат свое военное присутствие в Балтийском море, чтобы защитить подводную инфраструктуру от возможного саботажа.