В британских водах во второй раз с ноября заметили российский корабль «Янтарь». Министр обороны Джон Хили назвал это очередным примером российской агрессии и сообщил, что Королевский военно-морской флот Великобритании мониторит активность судна.
Российское судно-шпион снова приблизилось к берегам Британии. Лондон отправил следить за ним военные корабли и подлодку
По словам главы британского оборонного ведомства Джона Хили, судно «Янтарь» используется для сбора информации и составления карт о критической подводной инфраструктуре Великобритании. Хили назвал этот инцидент «еще одним примером растущей агрессии со стороны России».
«Я хочу, чтобы президент Путин услышал мое послание: мы вас видим, мы знаем, что вы делаете, и мы не постесняемся решительных действий, чтобы защитить эту страну», — добавил Хили, выступая в парламенте.
«Янтарь» сейчас находится в Северном море. В понедельник, 20 января, судно было замечено в 45 милях от побережья Великобритании, в пролив Ла-Манш. В течение двух дней за ним пристально наблюдали два судна Королевского военно-морского флота.
«Я изменил правила применения Королевским флотом, чтобы наши военные корабли могли подойти ближе и лучше следить за „Янтарем". Пока что судно ведет себя в соответствии с международными правилами навигации», — сказал Хили.
Он добавил, что не так давно — в ноябре — «Янтарь» уже был замечен в британских водах. Тогда подлодка Королевского военно-морского флота получила разрешение приблизиться к российскому судну «исключительно в качестве сдерживающей меры». Вскоре оно покинуло воды Великобритании и направилось на юг, в сторону Средиземного моря.
Хили также уточнил, что международное морское право, принятое на уровне ООН, ограничивает возможные действия Великобритании (как и любой другой страны) в отношении иностранных судов, обнаруженных в своих суверенных водах.
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Хили сказал, что совместно со странами НАТО Великобритания будет ужесточать ответ на активность российского флота. В частности, Королевские военно-воздушные силы выделят разведывательный самолет, которой присоединится к миссии НАТО по защите критической инфраструктуры в Балтийском море.
Теневой министр обороны Джеймс Картлидж заявил, что Консервативная партия полностью поддерживает подход лейбористского правительства и «прозрачность» в отношении угрозы со стороны российского флота.
«Это посылает мощный сигнал Путину, что нас не запугать, и что если его цель — это продолжать расширять границы вредоносной деятельности в наших водах и в водах, прилегающих к нам, мы дадим ответ», — одобрил Картлидж действия правительства.
Официально «Янтарь» — это судно Минобороны России, занимающееся исследованием океанов.
Западные страны неоднократно замечали «Янтарь» в европейских акваториях. Они подозревают, что миссия судна — составить карту подводных кабелей. Более 95% интернет-трафика проходит через подводные кабели. Кроме того, эта инфраструктура критически важна для поставок энергии.
В конце 2024 года в Балтийском море несколько раз были перерезаны подводные кабели. Страны, которых коснулись эти инциденты, подозревали диверсию. В конце декабря по подозрению в причастновсти к перерезке кабеля финские власти задержали нефтяной танкер Eagle S, следовавший из Санкт-Петербурга в Египет под флагом Островов Кука.
В январе 2025 года НАТО объявило о плане «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). В рамках этого плана страны альянса увеличат свое военное присутствие в Балтийском море, чтобы защитить подводную инфраструктуру от возможного саботажа.