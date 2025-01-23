Женщины шли к неврологу, но вместо консультаций переживали попытки гипноза сексуального характера. Когда некоторые из них пожаловались в ответственные учреждения, оказалось, что жалобы на Леонида Вишкерса накапливались и ранее. Теперь Инспекция здравоохранения впервые за историю своего существования временно запретила врачу работать. Полиция продолжает думать. Врач все отрицает.
Представьте оргазм - и красные перчатки. Как невролог Вишкерс "лечил" пациенток
"Ты возбудишься на 50, 60, 100!"
У Александры (имя изменено) регулярно болела голова, поэтому семейный врач направила к неврологу. Самая быстрая запись в октябре прошлого года была в поликлинике VCA Ķekava у Леонида Вишкерса.
С врачом она ранее знакома не была. Женщина рассказала, что, поверхностно выслушав жалобы, невролог пригласил ее лечь на кушетку. "Прохрустев" спину, он спросил, нет ли дома кого-то, кто это делает. Затем велел встать и закрыть глаза. Одну руку положил ей на лоб, вторую на спину. Круговыми движениями он начал массировать лоб и спину.
"Медитативно разговаривая, он ловко наклонил мою голову. (...) Говорил, чтобы я представила, что прохожу через туннель, что я у моря, светит солнце. Мою спину намазывают маслом, и теплое солнце высушивает его. Я начинаю ощущать его отвратительное дыхание на лице и чувствую, что он приближается все ближе. (...) Наивно верила, что это действительно какой-то врачебный прием. Он говорил мягким, спокойным, поставленным голосом - расслабься, ты на солнце, намазанная маслом, ты возбудишься на 50, 60, 100!" - вспоминает Александра.
Ей показалось, что в тот момент у врача была эрекция.
Пациентке хватило. Она сказала, что чувствует себя некомфортно. Врач спросил: "Почему?".
Женщина села в кресло, а доктор продолжал говорить. "Мне нужно высвободить в себе стресс, нужно расслабиться. Желательно, выходя из душа голой, лечь в постель. Практиковать нужно каждый вечер. Что какой-то сильный мужчина должен массировать мою спину, прикасаться ко мне. Он говорил о космических сущностях, астрологии, прошлых жизнях, как я их оцениваю. Что события вокруг нас уже прописаны в космосе, и что мы не можем ни на что повлиять. Что ковид был способом, как земля избавляется от людей, так как чувствует, что их слишком много".
Александра поясняет, что увидела в происходящем элементы гипноза и была в шоке, так как врач не спросил ее согласия на это.
В конце Вишкерс распечатал направление на магнитный резонанс, и Александра ушла. "Меня тошнило от неприязни - от себя, от него. Чувствовала себя почти изнасилованной", - рассказывает она.
Семь других
Посмотрев позднее в интернете, Александра поняла, что ее случай не уникален. Re:Baltica убедилась, что на портале sudzibas.lv и в группах в Facebook о Вишкерсе можно найти похожий опыт. Периодически женщины пишут - этого невролога лучше избегать. Описывают, что пережили "что-то похожее на гипноз" и "массаж для взрослых".
Пять из бывших пациенток Вишкерса отозвались на призыв Re:Baltica рассказать о пережитом. Две знают еще какую-то пациентку. Вместе с Александрой - восемь человек. Две из них в прошлом году обратились в учреждения с просьбой расследовать произошедшее - в Латвийское общество врачей (LĀB), Инспекцию здравоохранения и полицию.
У этого дела много параллелей с делом иммунолога Евгения Никифоренко, которое Re:Baltica в свое время раскрыла вместе с общественными СМИ. Отличается только то, что Никифоренко прикасался к половым органам пациенток. Параллели очень схожи.
Сексуальное домогательство не означает только изнасилование. Вишкерс домогался до пациенток словами и непрошенными прикосновениями, используя свой статус и доверие. Пациентки часто не знали, что неврологи могут или не могут делать. Домогательства и использование статуса происходило долго - в случае Вишкерса показания пациенток охватывают по меньшей мере шесть лет.
Как и в случае Никифоренко, Re:Baltica считает показания женщин заслуживающими доверия, так как они чрезвычайно похожи, а сами женщины в основном не знакомы между собой. Re:Baltica кратко излагает их, чтобы читатели могли убедиться в этом сами.
Анна. "Дергал и громко шептал - ты сейчас кончишь!"
Анна (имя изменено) Вишкерса знала давно и считала близким другом. Поэтому, когда начались проблемы со спиной, решать их пошла к нему.
Пару лет все было хорошо - до случая, пока врач во время визита не велел закрыть глаза и представить, что она надевает красные перчатки и намазывается медом. Подумала - ок, недоразумение.
Последний визит был осенью позапрошлого года. На консультации Анна спросила у врача о своих симптомах. Его ответ вынудил пациентку поверить в то, что у нее может быть боковой амиотрофический склероз (БАС) - неизлечимое и смертельно опасное заболевание.
Анне показалось - земля ушла из-под ног. Она уже представила себя неспособной двигаться, говорить и есть. Что не увидит, как дочь выйдет замуж. Начала паниковать, где заработает на паллиативный уход. В дальнейшем во время визита Анна в остолбенении делала все, что просил врач, даже не думая.
Врач велел встать и закрыть глаза. Затем попросил вспомнить "самую кайфовую эмоцию", усиливая ее, говорил о путешествии во времени - сначала в детство, потом десятилетия назад. Представить одежду, которую она тогда носила.
"Он сказал - твоя грудь была такой же, как тогда. Мне показалось, что я ослышалась. Тогда он начал массировать меня вдоль позвоночника, вокруг груди. Казалось, что он пытается меня сексуально возбудить", - говорит Анна. Когда кто-то постучал в двери кабинета, Вишкерс кончиками пальцев дотянулся, чтобы выключить свет, вернулся к пациентке и продолжил: "Я исцеляю тебя, я посылаю лучи любви в твое тело, ты исцелишься". Подтянул Анну к себе, подергал ее вверх-вниз вдоль своего тела и громко прошептал на ухо: "Ты сейчас кончишь, ты сейчас кончишь!". Когда он губами обхватил ее ухо, Анна попросила прекратить. Вишкерс продолжал дергать ее, стонал, покраснев. Когда отпустил, Анна спросила, зачем он это делал. "Он сказал, что когда-то я ему нравилась, а теперь, конечно, уже не столь привлекательна".
Женщина оцепенела, потому что прежде всего считала доктора другом. Во-вторых, она боялась, что в случае, если у нее действительно будет пугающая болезнь, помощь врача потребуется. Несмотря на то, что прошло больше года, Анна думает о произошедшем почти каждый день и чувствует себя изнасилованной.
Заявления в ящике
Большая часть женщин, с которыми говорила Re:Baltica, о пережитом в кабинете невролога никому не сообщали, так как хотели побыстрее об этом забыть. Однако две - Анна и Александра - обратились в ответственные учреждения.
Там, как оказалось, о методах Вишкерса знали, но его не установили. Еще до того, как Re:Baltica разыскала женщин, Инспекция здравоохранения получила две другие жалобы на Вишкерса.
Первую - в 2020 году. Ее содержание очень похоже на выслушанные Re:Baltica инциденты. Врач требовал закрыть глаза, прикасался ко лбу, клал руку на талию и притягивал к себе, призывал вспомнить сексуальный опыт и испытать оргазм. Инспекторы говорили с тогдашней начальницей Вишкерса, членом правления и совладелицей фирмы MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской. Она пояснила, что с работником были обговорены нормы этики. И это все (Мурачковска отказалась говорить с Re:Baltica об этом и охарактеризовала Вишкерса как хорошего врача и "нормального человека").
Диана. "Ты в ванной и гладишь себя"
Диана Чернякова в 2020 году получила разрыв связок колена. Пациентка надеялась, что порекомендованный родственницей врач поможет оформить оплаченную государством операцию.
Выслушав проблему, врач велел ей закрыть глаза и представить, что она сидит в ванной, гладит себя и боль проходит. Диана сказала, что лечиться при помощи медитации не хочет. Вишкерс через мгновение продолжил. "Сказал - представь, ты сидишь в ванной, ты голая. Вода теплая, (...) у тебя на руках красные перчатки. Ты любишь себя", - рассказывает Диана.
Она еще раз указала, что хочет не медитировать, а лечиться. "А, ок, вы не хотите медитировать! Хорошо, поднимаемся на ноги!" Пациентка подумала, что наконец начнется неврологический осмотр. Но врач снова попросил закрыть глаза, вытянул ей руки и начал двигать. "В один момент он меня как бы толкнул в голову и сказал - спи, спи, спи!" Диана в шоке открыла глаза. "А, вы не хотите спать? Тогда я вам выпишу Dolmen". Она рассказывает, что тогда не пожаловалась ни в одно учреждение: "было много другого, о чем подумать, да и я была моложе, не задумалась".
Вторую жалобу инспекция получила в 2022 году. Пациентка написала, что Вишкерс без согласия трогал ее спину и лоб, прикасался к ее губам, чтобы якобы пробудить от гипноза. Врач пояснил контролерам, что занимается гипнозом, так как считает, что он работает.
После обеих жалоб инспекция решила врача наказать, однако не за прикосновения и призывы испытать оргазм, а за практику гипноза без сертификата. Штраф - 200 евро. Его работодателям инспекция об этом не сообщила.
"Врач сказал - да-да, я с вами согласен, у меня нет прав и я с того времени прекратил его применять. (...) В какой-то мере мы ему доверяем. Хоть какое-то доверие, но должно быть к этому врачу", - пояснила Re:Baltica мягкое наказание глава департамента здравоохранения Инспекции здравоохранения Ивета Хирша.
Инспекция на свою задачу смотрит узко - она должна оценивать только лечение, а не все происходящее в кабинете врача. За остальное ответственность несут другие учреждения. "Это сексуальное дело (...) не в нашей компетенции", - считает Хирша.
Однако оно не обязательно таким должно быть. Например, в Совете по надзору за здравоохранением Норвегии Re:Baltica сказали, что учреждение оценивает случаи сексуального домогательства: "Если случай связан с сексуальными домогательствами или насилием, оценка оказанной медицинской помощи значения не имеет".
После этого случая Инспекция здравоохранения направила информацию о возможных нарушениях этики в LĀB, но там проблем в деятельности врача не увидели. Сообщила инспекция и в полицию. Там отказались начинать расследование, так как в действиях Вишкерса не усмотрели признаков потенциального преступления. Вишкерс продолжил практиковать.
Сандра. "Я снял бы с тебя трусики"
Сандра (имя изменено) была у Вишкерса в 2023 году. Это был ее первый визит к неврологу, поэтому не было до конца понятно, что должно произойти.
Врач пригласил лечь на кушетку. "Гладил спину и начал говорить - я нежно снял бы с тебя трусики, опустился бы ниже. Говорил, что любит нежно. Гладил мне спину и говорил так... Я как будто сжалась, была совершенно сбита с толку. И в шоке встала. Он понял, что я в замешательстве - и такой хи-хи, ха-ха (...). Это на меня очень повлияло. Когда вышла из кабинета, так перепугалась, что забыла, в какую вообще сторону надо идти".
После тех событий Сандра мысли даже не допускает посетить врача-мужчину. Боится. О произошедшем женщина сразу же рассказала семейному врачу, и та ответила, что что-то такое о Вишкерсе слышит не в первый раз, обещала ему позвонить. Никуда больше Сандра не жаловалась. "Время, нервы... И спина тогда очень болела", - говорит женщина.
Покинул MFD, остался в VCA
Невролог Вишкерс работал в учреждениях MFD Veselības grupa (был даже главврачом Možums-1), поликлиниках Veselības centru apvienība (VCA), семейном центре здоровья И. Патурской, Тукумской больнице, короткое время в Национальном центре психического здоровья. Описанные Re:Baltica случаи происходили в различных поликлиниках MFD, VCA в Риге и Кекаве.
В конце 2022 года Вишкерс покинул сеть поликлиник MFD. Сам он пояснил, что из-за зарплаты. Глава отдела персонала MFD Яна Бертуле-Гержова во время разговора с Re:Baltica открыла, что это произошло после жалоб пациентов, а совладелица группы фирм и председатель правления Наталья Точиленко говорит, что уход произошел по обоюдному согласию. "Обвинения иногда бывают в адрес любого медика", - добавляет она.
После этого Вишкерс начал работать в поликлиниках VCA. Анна рассказывает, что осенью 2023 года жаловалась на действия врача директору VCA Dole, но о результате новостей нет. В прошлом году после интереса Инспекции здравоохранения руководство VCA проверило работу врача. Представитель предприятия поясняет - нет никаких доказательств того, что врач осматривает пациентов не в соответствии со специальными рекомендациями, поэтому нет причин для увольнения. О возможных домогательствах - ни слова.
Проверив жалобы Анны и Александры, инспекция в декабре прошлого года наложила штраф в размере 1000 евро и впервые решили лишить на полгода медика права заниматься лечением. Это самый короткий предусмотренный законом срок. Инспекция считает, что шести месяцев достаточно, чтобы LĀB отреагировало на ее предложение аннулировать или остановить действие сертификата врача Вишкерса.
Пока Вишкерс еще может работать, так как наказание он оспорил. Право принимать решение о сертификатах врачей есть только у LĀB, и оно не спешит. Первое заседание совета по сертификации в этом году будет только в феврале.
Заявления Анны и Александры два месяца оценивала и комиссия по этике LĀB. В середине января решила - для выводов не хватает информации. Все перешлют полиции. "У комиссии по этике нет возможностей собирать доказательства. Есть заявление и пояснения в ответ, один говорит одно, другой - другое", - поясняет представитель LĀB Элита Виксне.
Марта. "Представь, что у тебя оргазм"
У Марты (имя изменено) в позапрошлом году были проблемы со спиной, поэтому Вишкерс выписал ей больничный и назначил повторные визиты. Методы гипноза и домогательства начались во второй визит с уже знакомого рассказа про море, расслабление и оргазм. Сначала только гладил лоб и спину, а во время следующего визита пошел дальше. Снова велел закрыть глаза. "Представь, что у тебя сейчас оргазм. Ты ощущаешь его в тысячи раз сильнее, чем когда-либо в жизни, чем дома со своим мужчиной, - пересказывает слова врача пациентка. - Сдавил по бокам, положил руку мне на левую грудь, правой себе что-то поправил в штанах. И прошептал - вы мне очень нравитесь, пригласите к себе домой".
Марта почувствовала одновременно отвращение и оцепенение, но отказалась. Тогда врач отрезал: "Ну, значит, больничный вам больше не нужен". Женщина после произошедшего винила себя. "Теперь, если надо записаться к врачу-мужчине, думаю - о, боже мой, будет ли этот нормальным?". Марта сама не знает, почему никому не рассказала о действиях врача: "Наверное, хотела быстрее все забыть и даже не подумала, что есть другие женщины, которых он психологически травмировал".
Врач: "Полнейший кошмар"
Re:Baltica встретила Вишкерса в конце прошлого года в его кабинете в поликлинике VCA на Югле. Он худощав, с высоким лбом и редеющей линией волос. Поверх толстой клетчатой рубашки невинный белый халат врача. Он не выражает тревоги и говорит спокойно, однако во время разговора его щеки становятся все более алыми.
Вишкерс отрицает, что пытался гипнотизировать пациенток, и называет это медитацией. В противовес показаниям женщин он не признает ничего: ни прикосновений к груди, ни шлепков по заду или призывов изобразить оргазм. "Полнейший кошмар", - многократно повторяет медик. При этом слегка улыбается.
Ольга. "Ударил по мягкому месту и сказал - поднимаемся!"
И Ольга (имя изменено) была у Вишкерса в прошлом году. Снова кушетка, "прохрустывание" спины без пояснений, что и почему врач делает. "Затем он ударил меня по мягкому месту и сказал - поднимаемся", - рассказывает пациентка. Затем притянул к себе, после чего последовал призыв представить море, поворот головы и массирование. "Он стоял очень близко, буквально дышал мне в нос. Закончил свой якобы массаж и прокомментировал, что у меня напряженный тонус". Ольга поясняет, что тогда решила, что у невролога просто странный подход и она к нему больше не пойдет. "Если бы произошло что-то более плохое, то я пошла бы жаловаться".
Сидя в кресле, врач поворачивается и кладет руку на кушетку, размещенную у противоположной стены кабинета: "Лягте на кушетку животом вниз. Если бы я касался вашей груди, если бы я касался других интимных частей тела, разве вы бы в тот момент не ударили меня? Ну, подумайте". На вопрос, шлепал ли он пациентку по мягкому месту, Вишкерс отвечает встречным вопросом: "И не получил в ответ удар? (...) Если я вас ударю по заду? Какая будет реакция?".
Невролог немного разнервничался, когда услышал о показаниях Анны. Он отвергает домогательства и настаивает, что вообще не лечил ее - только выписывал рецепты "во время кухонных встреч". По его версии, история Анны - выдумка. "30 лет она искала меня, заинтересованная различными нуждами. Этой женщине я действительно выписывал и анальгин, и всего чего. В момент, когда я отказался выписывать что-то посерьезнее, эта женщина начала угрожать," - отмечает Вишкерс и допускает, что именно Анна "наслала" на него журналистов.
На вопрос, почему у столь многих не знакомых между собой женщин опыт был столь похожим, Вишкерс отвечает: "Сейчас жалуются на всех врачей буквально по поводу всего. Такие жалобы - очень распространенная вещь. Я больше не хочу давать никаких пояснений".
Оксана. "Грудь к груди"
Оксана (имя изменено) была у Вишкерса в 2018 году. Жаловалась на боли в спине и головокружение. Врач уже в начале разговора предложил гипноз, она подумала, что это шутка, и отказалась. Мужчина разозлился, и Оксана решила дальше молчать. Врач велел встать. Оксана предположила, что он будет ее обследовать.
"Стою прямо перед ним. Говорит, чтобы подошла ближе и опустила руки. Затем вдруг берет меня за подмышки и притягивает тесно к себе - грудь к груди, живот к животу, ноги к ногам. Так быстро, что у меня ужасно затрещал позвоночник. Спрашиваю - что вы делаете? Он что-то сказал, что это или метод диагностики, или лечебная манипуляция. Я помню ужасный страх и мысль - что произошло с позвоночником, не травмировался ли он. В то же время у меня было чувство, что он грубо взял и пытался... Такой жест самца в адрес женщины". Оксана говорит, что никому о произошедшем не рассказывала - даже близким подругам, так как хотела все забыть.
Полиция: "слово против слова"
В последние месяцы Вишкерсу пришлось объясняться не только с Инспекцией здравоохранения и журналистами, но и с полицией.
Заявление Анны полиция проверяла почти три месяца и решила не начинать уголовный процесс. Следователи посчитали - невозможно доказать, что описанное Анной произошло. "Слово против слова, - комментирует начальник 3-го отделения бюро Криминальной полиции Рижского восточного управления Атис Чакарнис. - Были опрошены все возможные свидетели, (...) ближайший круг. Ну, мы не получили доказательств, что что-то такое было".
Разве показания других женщин не могли придать достоверности словам Анны? У полиции было еще как минимум три заявления на Вишкерса.
Заявление Александры попало в другой участок, и полицейские его даже не оценивали, так как увидели в описанном только метод лечения. Просто переслали в Инспекцию здравоохранения.
Опыт еще двух пациенток в 2022 году правоохранительным органам подала инспекция. Однако тогда уголовный процесс не начали, поэтому полиция посчитала, что эти заявления рассматривать снова нельзя.
Адвокат Саулведис Варпиньш признает, что такие вещи доказывать сложно, однако, по его оценке, полиция действовала непрофессионально. "Если есть несколько несвязанных заявлений с похожим содержанием, это указывают на тенденцию, и эта общность фактов уже что-то доказывает", - говорит адвокат. Даже если ранее у полиции были отказы, "если факторы в таких случаях совпадают, то все эти случаи нужно оценивать еще раз заново".
Лига. "Взрывы"
Лига (имя изменено) была у Вишкерса в прошлом году. Пациентка считает, что врач выслушал ее поверхностно. Сразу же велел встать, положил руку на талию, тесно прижал, второй рукой закрыл глаза. Приглушенным голосом он предлагал представить, что она в ванне, затем заходит в море, потом возвращается в детство - и там искать причину. "Чего бы это ни стоило, он требовал усилить это чувство. В 10, 50, 100 раз. (...) И потом сказал: "Взрывы! Взрывы! Взрывы!" - рассказывает пациентка. - И все это чрезвычайно неприятно, так близко, что я все время отодвигалась".
Она видит в произошедшем сексуальный подтекст и после визита чувствует себя использованной. Инспекция здравоохранения порекомендовала Лиге сообщать о произошедшем через портал Latvija.lv, однако женщина не поняла, как это сделать.
Неврологи не гипнотизируют и не хрустят
Руководитель Латвийского общества неврологов делегировала оценить методы врача Рамону Валанте. Она пояснила, что ни гипноз, ни "прохрустывание" спины, ни массаж головы не являются частью неврологического осмотра. Это могут быть методы нетрадиционной медицины, однако на это должно быть согласие пациента.
Психотерапевт Артур Утинанс в показаниях женщин усматривает именно метод гипноза. "Если он сначала говорит, о чем надо думать, то это, скорее, гипноз", - говорит Утинанс. Из показаний у него возникло впечатление, что врач "манипулирует пациенткой без ее разрешения".
Профессор уголовного права Латвийского университета Валентия Лихолай считает, что если будет доказано, что Вишкерс действительно совершил то, что женщины описали в интервью, то в законе этому найдется название. Сексуальное насилие. "Судя по тому, что там написано, было как вербальное нападение, так и соприкосновение с телом. Гладил как грудь, так и спину". И это соответствует и указанным в Уголовном законе условиям "против воли потерпевшей, с использованием доверия, власти или иного влияния", так как в показаниях женщин "было указано - доверились врачу".
Анна решение полиции оспорила в прокуратуре и ждет ответа. В свою очередь, полиция начала еще одну ведомственную проверку, так как получила новое заявление от Инспекции здравоохранения. Теперь обещают оценить все, включая заявление Александры.
"Допускаю, что может быть основание начать угловный процесс", - говорит теперь Чакарнис.
Пока учреждения думают и решают, Вишкерс может продолжать работать и принимать пациентов. Однако во всяком случае официально он этого не делает. Из всех мест практики в начале этого года врач ушел сам.
Если среди читателей есть еще пострадавшие, телефон для связи с полицией: 67099206.
Автор: Ольга Драгилева, Re:Baltica
Редакторы: Санита Йемберга (Re:Baltica) и Неллия Тярве (IR)
Иллюстрации и соцсети: Элизабете Роде и Мико Роде (Re:Baltica)
Видео: Эмилс Десятников
Техническая поддержка: Мадара Эйхе
Перевод на русский язык: Александр Овсянников (TVNET GRUPA)
В создании "Открытых файлов" на Латвийском радио приняли участие Гедертс Гелзис и Рейнис Будзе
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