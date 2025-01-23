Представьте оргазм - и красные перчатки. Как невролог Вишкерс "лечил" пациенток

Женщина оцепенела, потому что прежде всего считала доктора другом. Во-вторых, она боялась, что в случае, если у нее действительно будет пугающая болезнь, помощь врача потребуется. Несмотря на то, что прошло больше года, Анна думает о произошедшем почти каждый день и чувствует себя изнасилованной.

Заявления в ящике

Большая часть женщин, с которыми говорила Re:Baltica, о пережитом в кабинете невролога никому не сообщали, так как хотели побыстрее об этом забыть. Однако две - Анна и Александра - обратились в ответственные учреждения.

Там, как оказалось, о методах Вишкерса знали, но его не установили. Еще до того, как Re:Baltica разыскала женщин, Инспекция здравоохранения получила две другие жалобы на Вишкерса.

Первую - в 2020 году. Ее содержание очень похоже на выслушанные Re:Baltica инциденты. Врач требовал закрыть глаза, прикасался ко лбу, клал руку на талию и притягивал к себе, призывал вспомнить сексуальный опыт и испытать оргазм. Инспекторы говорили с тогдашней начальницей Вишкерса, членом правления и совладелицей фирмы MFD Veselības grupa Галиной Мурачковской. Она пояснила, что с работником были обговорены нормы этики. И это все (Мурачковска отказалась говорить с Re:Baltica об этом и охарактеризовала Вишкерса как хорошего врача и "нормального человека").

Диана. "Ты в ванной и гладишь себя"

Диана Чернякова в 2020 году получила разрыв связок колена. Пациентка надеялась, что порекомендованный родственницей врач поможет оформить оплаченную государством операцию.

Выслушав проблему, врач велел ей закрыть глаза и представить, что она сидит в ванной, гладит себя и боль проходит. Диана сказала, что лечиться при помощи медитации не хочет. Вишкерс через мгновение продолжил. "Сказал - представь, ты сидишь в ванной, ты голая. Вода теплая, (...) у тебя на руках красные перчатки. Ты любишь себя", - рассказывает Диана.

Она еще раз указала, что хочет не медитировать, а лечиться. "А, ок, вы не хотите медитировать! Хорошо, поднимаемся на ноги!" Пациентка подумала, что наконец начнется неврологический осмотр. Но врач снова попросил закрыть глаза, вытянул ей руки и начал двигать. "В один момент он меня как бы толкнул в голову и сказал - спи, спи, спи!" Диана в шоке открыла глаза. "А, вы не хотите спать? Тогда я вам выпишу Dolmen". Она рассказывает, что тогда не пожаловалась ни в одно учреждение: "было много другого, о чем подумать, да и я была моложе, не задумалась".