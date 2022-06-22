Умер певец Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет

Певец скончался от остановки сердца во время операции на почке, пишет Telegram-канал "Антиглянец".

Эту новость подтвердила и дочь артиста Каролина-Кристель Калачева. Девушка сделала трогательную публикацию в память об отце:

"Это такой человек, которого я буду ставить в пример все свою жизнь, человек, которого я буду чтить, это человек, который поставил меня на ноги… Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет…".

Пьер Нарцисс стал известен благодаря участию в проекте "Фабрика звезд". Зрителям понравились его экзотическая внешность и камерунский акцент.

Исполнитель хорошо известен по своему хиту "Шоколадный заяц".

Пьер с детства мечтал о спортивной карьере, любил проводить время на футбольном поле, поэтому зачастую прогуливал занятия в школе ради спортивной игры. Он мечтал стать знаменитым футболистом. Но вышло иначе - в 13 лет родители отправили Пьера обучаться в музыкальную школу, а уже в 14 лет он вместе с товарищами создал музыкальную группу и вскоре начал выступать на вечеринках в клубах.

В Россию он приехал к родственнице и чудом задержался: в 1998 году музыкант участвовал в кастинге исторического фильма Никиты Михалкова "Сибирский цирюльник" и получил эпизодическую роль. Так он принял решение остаться в РФ, а после поступил в Московский государственный университет, где выбрал факультет журналистики.

После Пьер Нарцисс работал на радио, играл в КВН. Настоящая музыкальная карьера артиста началась после его участия в знаменитом российском шоу "Фабрика звезд".

Видео: Пьер Нарцисс - "Шоколадный заяц"