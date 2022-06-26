Своя грядка в центре Риги: как украинцы ухаживают за клочком земли в Латвии

Уже второй сезон в центре Риги на месте бывшего Дворца спорта разместились настоящие грядки с цветами, овощами, зеленью. Каждый городской житель, кому не хватает "контакта с землей", может лично вырастить свой салат или любимый цветок, и теперь для этого совсем необязательно покупать дачу или ехать в деревню – нужно просто вступить в коммуну любителей садоводства и после уже получить свой кусочек земли прямо в центре Риги.
Коммунальные, городские огороды создавались уже давно, в первую очередь для того, чтобы справиться с дефицитом продовольствия в городе и поднять моральный дух. Во времена войн и экономических кризисов власти призывали засаживать свободные клочки городской земли овощами, таким образом помогая людям сообща преодолеть критические обстоятельства. Что сады и огороды могут дать современным жителям города и почему в рижский городской огород с радостью приходят украинцы, RUS TVNET расспросил у садовницы со стажем, одной из активисток рижского сада-огорода Диты Юрцане.
Химмельбеет – городской огород (или сад, если прямо перевести английское urban garden) – открытое для свободного посещения городское пространство, где любой человек может выращивать свои овощи и травы или просто приходить сюда в свободное время – попить чай, устроить пикник с друзьями, покопаться в земле с ребенком.
Подобные инициативы есть почти во всех регионах мира. В Конго, Колумбии или в Секторе Газа, где есть проблемы с продовольственной безопасностью, сады помогают горожанам получить доступ к здоровой еде. В Европе и США даже в бедных районах городской огород редко помогает решить вопрос самообеспечения – купить продукты в сетевом магазине эконом-класса все равно дешевле, чем вырастить самому. Главная цель городских садов в современном мегаполисе в другом. Здесь их основывают активисты, которые ищут для себя "наслаждения для души" и "тихое место" в шумном городе.
Идя на встречу, мне было довольно сложно себе представить, как в городе можно воссоздать ту самую дачную, деревенскую "тишь да гладь", ну какой сад-огород может получиться, если все равно вокруг тебя шум машин, поток людей, да и вообще в городе столько дел и так мало времени, кому и зачем нужно приходить и копать грядки?
Я пришла на улицу Тербатас, 78B. Именно тут спрятался тот самый огород большого города.
Когда я шла, то представляла, что увижу какие-то теплицы, возможно, что-то похожее на зимний сад – стеклянные навесы, или какие-то клумбы, но пришла и увидела обычный забор, как будто за ним ничего особенного и нет – какая-то стройка или просто забытое всеми место… Немного разочаровалась, но потом увидела Диту. Мой проводник в мир сада и огорода выглядела очень непринужденно, как-то легко, она не спеша припарковала свой велосипед и пригласила пройти во двор, за тот самый неприметный коричневый забор.
Дита была подобна милой дачнице, добродушная хозяйка, которая своим ключом открывает ворота в "городской тихий рай". Несмотря на то, что я очень далека от садово-огородной тематики, как только я зашла в калитку сада, мне стало необычно хорошо, спокойно и просто. Мир моих стереотипов пошатнулся, потому что огород в моем понимании – это грядки, выкопанные и высаженные прямо на земле, но тут перед моими глазами – просто какой-то нано-огород: земля и грядки есть, но все размещено в больших резервуарах, специальных блоках-коробках. Все это выглядит очень необычно, стильно. Да, это не так, как у бабушки в деревне, но в то же время есть ощущение, что ты где-то за городом, где-то в спокойном и душевном местечке.
На земле стоят леечки, валяются лопатки, торчит шланг для полива, но кроме бытовой лирики, есть еще и садовая романтика – эстеты-огородники умудрились около своих грядок обустроить даже небольшие зоны отдыха – стоят маленькие стульчики и столики со свечами – ведь это место не для того, чтобы "пахать землю", а для наслаждения и любования землей и всем тем, что на ней выросло.
Дита рассказывает, что лет 15 назад на этом месте стоял Дворец спорта, куда приходили смотреть хоккей, но после здание было снесено, а на его месте планировали построить офисно-жилой квартал. Дворец снесли, а квартал так и не построили – поменялись собственники, а земля так и стояла незастроенная. Но как говорится – на каждый кусочек земли найдется свой садовник. Через дорогу от этого места живет девушка Ренате Лагздиня, которая наблюдала за этим местом, за тем, как оно пустует и остается совсем бесполезным. В планах и мечтах Ренате уже давно была идея завести свой настоящий цветущий сад, огородик. До этого Ренате была в Нью-Йорке и там, собственно, и увидела, что совсем необязательно уезжать из мегаполиса в деревню, чтобы иметь возможность "наслаждаться землей", в Америке городские огороды уже давно пользуются популярностью.
Вернувшись в Ригу, Ренате занялась вопросом организации химмельбеета, начала реализовывать свой "зеленый проект", договорилась с собственником о том, чтобы, пока вопрос со стройкой не решен, использовать территорию с пользой для душ людей, растений и атмосферы города. Собственники земли откликнулись и дали добро на использование земли под сад-огород на три года – так полтора года назад в Риге организовалось движение городских садовников и появился самый большой в стране огород в городе.
Дита вспоминает – когда эта идея прозвучала публично, сразу же записалось около 100-150 рижан, волонтеров, которые поддержали идею городского огорода. Тогда прошел первый субботник, и стройплощадку очистили и начали превращать в настоящий сад. Но убрать мусор – мало, дальше зашла речь о закупке земли, так как почва на этом месте была непригодна для выращивания чего-либо. Но и тут городским садовникам повезло – спонсоры быстро нашлись, и уже вскоре сюда завезли большие высокие коробки, хорошую экоземлю, бетонные раковины. Так постепенно завалы начали превращаться в квартал садовников.
Дита объясняет, что в первую очередь все это сделано для души. Хоть у нее и есть свой деревенский дом, но он в 120 километрах от Риги, туда она периодически ездит, но этого ей недостаточно – каждые выходные туда не наведаешься, а "прикасаться к земле" хочется чуть ли не каждый день, а сюда на велосипеде минута-полторы – и из шумного города она попадает в тихий зеленый уголок, где можно и душой отдохнуть, и на благо природе поработать. Дита признается: "Тут я могу и позагорать, и с другими садовниками просто поговорить, и вечером с друзьями собраться, какой-то просто лечебный эффект от сада.
Я когда вхожу в калитку, в этот сад, я уже совсем не думаю о том, что за забором – о делах, проблемах, тут совсем другой мир".
На сегодня тут уже разместилось около 140 огородиков и примерно 200 садовников. Место для своего личного огорода в первую очередь получали те, кто с первых дней приходил на субботник и помогал расчищать территорию. Все грядки были разобраны в первый же сезон. Ранее каждый садовник мог себе выбрать 5-6 коробок для высадки, сейчас же желающих стало больше, поэтому "отхватить" можно всего пару коробок для любимых растений, и то придется подождать, пока кто-то не уйдет и не освободит местечко.
Такое огородное удовольствие рижанам стоит сравнительно недорого – взнос 5 евро в сезон за одну грядку, плюс оплата коммунальных услуг делится на всех собственников.
С начала войны в Украине инициаторы городского сада выделили дополнительные "грядки-коробки" специально для садовниц-украинок, чтобы женщины, девушки, которые лишились своей земли, своих садов и городов, могли просто сюда прийти и почувствовать себя как дома. К тому же это место может служить хорошим местом интеграции, где украинцы могут познакомиться не только между собой, но и с жителями Латвии.
"Когда увидели, что наплыв украинцев в Латвию большой, то сразу же решили выделить участки для вынужденных беженцев, потому что по себе знаем, как контакт с растениями и с землей облегчает душу, насколько становится легче, а такое "лечение души" украинцам необходимо как никому. Мы знаем, что это место может стать уголком, где люди могут забыть о новостях, войне и просто почувствовать себя "на своей земле", чего им так не хватает", – признается Дита.
Садово-огородную терапию уже давно практикуют и советуют психологи – и сейчас речь идет совсем не о том, чтобы ломать спину и вспахивать поля, тренд нового времени – работать на земле в удовольствие, по часу-два в день – этого достаточно, во-первых, чтобы поддерживать не только свое физическое здоровье, но и ментально-психологическое. В 1940-х и 1950-х годах садовая терапия переросла в метод психологической поддержки и доказала свою эффективность. Сегодня садоводческая терапия используется для лечения посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги. На территории сада сразу видны украинские грядки - из коробок, рядом с зеленью и цветами, красуется украинский флаг. Кстати, желто-синим флагом украшена и коробка Диты – с этим флагом она с первых дней войны ходила на акции к посольству, а сейчас оставила его здесь – в месте своей силы.
Сегодня в саду уже около 14 украинок-садовниц, они заняли 40 грядок.
Алена – одна из них, она приехала из Одессы, в первые дни войны вместе с дочерью они выехали из Украины в целях безопасности. В Одессе у Алены был опыт работы и отдыха в городском саду, поэтому, когда она услышала о том, что в Риге также есть возможность "поработать на земле", решила завести и тут свою грядку. Алена признается, что она далеко не опытный огородник, для нее это способ обмена энергией с землей, не так важен результат, как сам процесс. Алена объясняет: "Для меня это конструктивный способ хоть как-то привлечь себя к деятельности, потому что во время войны очень сложно заставить себя что-то делать, не хочется ничего, а в саду работа не выглядит как работа – это что-то приятное, думаешь, что нужно что-то посадить, полить цветы, а это такое нужное дело, и так ты себя заставляешь действовать". Украинские садовницы, подчеркивает Алена, больше отдают предпочтение цветам, а вот у рижан на грядках больше рассады, зелени, салата.
Еще у одной украинки Анны под Киевом был свой частный дом и сад, ей в Латвии очень не хватало своей земли и растений, поэтому когда она в группе прочла пост о проекте – тут же откликнулась. Анна говорит, что этот городской огородик – место, которое напоминает ей дом, к тому же ландшафтный дизайн – ее хобби, поэтому в городской сад она захаживает чуть ли не каждый день, а еще тут она нашла не только место для любимого занятия, но и много друзей: "Пока пройдешь на свой участок, пока все посадишь и польешь, успеешь и с людьми пообщаться, и знакомства новые завести – тут чувствуешь поддержку от каждого, и это очень важно и ценно для нас, украинцев".
Дита, уже как опытный садовод, сразу видит отличие грядок украинцев и местных: "Если нам, жителям Латвии, нужно все обдумать, продумать, проконсультироваться с кем-то, посоветоваться, то у украинских садовниц совсем другой драйв – если они пришли и им понравилось, то они тут же "берут быка за рога" и начинают работать, вот это сильно заметно, и мне это очень нравится. Украинские садовницы сразу же выбрали себе участки, разобрали коробки для грядок и тут же начали их собирать – пришел, решил, начал делать". По словам Диты, огородики украинцев словно отображение их воспоминаний о своей стране, ландшафте, растительности, грядка – как маленький портрет души и психоэмоционального состояния.
Каждый пытается взрастить и на земле, и в душе то, чего ему лично не хватает, а вместе с посаженными семенами из ничего вырастает что-то живое, прекрасное, и это наполняет и лечит.
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