Своя грядка в центре Риги: как украинцы ухаживают за клочком земли в Латвии

"Когда увидели, что наплыв украинцев в Латвию большой, то сразу же решили выделить участки для вынужденных беженцев, потому что по себе знаем, как контакт с растениями и с землей облегчает душу, насколько становится легче, а такое "лечение души" украинцам необходимо как никому. Мы знаем, что это место может стать уголком, где люди могут забыть о новостях, войне и просто почувствовать себя "на своей земле", чего им так не хватает", – признается Дита.

Клумбы в городском саду-огороде на улице Тербатас, 78B ФОТО: Виктория Дудченко

Садово-огородную терапию уже давно практикуют и советуют психологи – и сейчас речь идет совсем не о том, чтобы ломать спину и вспахивать поля, тренд нового времени – работать на земле в удовольствие, по часу-два в день – этого достаточно, во-первых, чтобы поддерживать не только свое физическое здоровье, но и ментально-психологическое. В 1940-х и 1950-х годах садовая терапия переросла в метод психологической поддержки и доказала свою эффективность. Сегодня садоводческая терапия используется для лечения посттравматического стрессового расстройства, депрессии и тревоги. На территории сада сразу видны украинские грядки - из коробок, рядом с зеленью и цветами, красуется украинский флаг. Кстати, желто-синим флагом украшена и коробка Диты – с этим флагом она с первых дней войны ходила на акции к посольству, а сейчас оставила его здесь – в месте своей силы.

Сегодня в саду уже около 14 украинок-садовниц, они заняли 40 грядок.

Алена – одна из них, она приехала из Одессы, в первые дни войны вместе с дочерью они выехали из Украины в целях безопасности. В Одессе у Алены был опыт работы и отдыха в городском саду, поэтому, когда она услышала о том, что в Риге также есть возможность "поработать на земле", решила завести и тут свою грядку. Алена признается, что она далеко не опытный огородник, для нее это способ обмена энергией с землей, не так важен результат, как сам процесс. Алена объясняет: "Для меня это конструктивный способ хоть как-то привлечь себя к деятельности, потому что во время войны очень сложно заставить себя что-то делать, не хочется ничего, а в саду работа не выглядит как работа – это что-то приятное, думаешь, что нужно что-то посадить, полить цветы, а это такое нужное дело, и так ты себя заставляешь действовать". Украинские садовницы, подчеркивает Алена, больше отдают предпочтение цветам, а вот у рижан на грядках больше рассады, зелени, салата.

Еще у одной украинки Анны под Киевом был свой частный дом и сад, ей в Латвии очень не хватало своей земли и растений, поэтому когда она в группе прочла пост о проекте – тут же откликнулась. Анна говорит, что этот городской огородик – место, которое напоминает ей дом, к тому же ландшафтный дизайн – ее хобби, поэтому в городской сад она захаживает чуть ли не каждый день, а еще тут она нашла не только место для любимого занятия, но и много друзей: "Пока пройдешь на свой участок, пока все посадишь и польешь, успеешь и с людьми пообщаться, и знакомства новые завести – тут чувствуешь поддержку от каждого, и это очень важно и ценно для нас, украинцев".

Дита, уже как опытный садовод, сразу видит отличие грядок украинцев и местных: "Если нам, жителям Латвии, нужно все обдумать, продумать, проконсультироваться с кем-то, посоветоваться, то у украинских садовниц совсем другой драйв – если они пришли и им понравилось, то они тут же "берут быка за рога" и начинают работать, вот это сильно заметно, и мне это очень нравится. Украинские садовницы сразу же выбрали себе участки, разобрали коробки для грядок и тут же начали их собирать – пришел, решил, начал делать". По словам Диты, огородики украинцев словно отображение их воспоминаний о своей стране, ландшафте, растительности, грядка – как маленький портрет души и психоэмоционального состояния.

Каждый пытается взрастить и на земле, и в душе то, чего ему лично не хватает, а вместе с посаженными семенами из ничего вырастает что-то живое, прекрасное, и это наполняет и лечит.