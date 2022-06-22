Большая часть латвийцев рады членству в ЕС

По словам пресс-секретаря Европарламента (ЕП) в Латвии Яниса Крастиньша, почти две трети европейцев, или 65%, положительно оценивают членство в ЕС. Это самый высокий результат с 2007 года, когда этот показатель составлял 58%.

Согласно результатам опроса, война России против Украины усилила общественную поддержку ЕС по всей Европе. Во всех государствах-членах, кроме Греции и Словакии, подавляющее большинство жителей признает членство в ЕС "хорошим делом". По сравнению с предыдущим опросом, проведенным в конце 2021 года, в большинстве стран результаты значительно улучшились.

Позитивное представление о ЕС имеют 52% европейцев и 51% латвийцев. Это самая высокая положительная оценка ЕС с 2007 года, подчеркивает Крастиньш.

Недавние события повлияли и на отношение европейцев к другим странам. Россию положительно оценивают только 10% респондентов по всей Европе, а в Латвии - 19%, по сравнению с 30% в 2018 году. Китай положительно оценивают 22% всех европейцев и 39% латвийских респондентов.

Положительную оценку в среде европейцев получила Великобритания - 65%, а также Соединенные Штаты Америки, которые позитивно воспринимаются 58% опрошенных. В Латвии к обеим странам положительно относятся 74% и 66% респондентов соответственно.

Большинство европейцев считают, что война на Украине изменит ситуацию: 61% европейцев не уверены, что их жизнь останется прежней. Лишь примерно треть респондентов, или 37%, убеждены, что перемен не произойдет. 78% из опрошенных жителей Латвии ожидают, что их жизнь изменится, и только 21% убеждены, что жизнь продолжится без изменений.

В опубликованном на прошлой неделе Европейской комиссией опросе восемь из десяти респондентов, или 80%, поддерживают введение экономических санкций в отношении правительства России, а также российских компаний и частных лиц.

59% всех европейцев и 60% респондентов в Латвии считают, что приоритетом является защита общеевропейских ценностей, таких как свобода и демократия, даже если это влияет на цены и дороговизну жизни.

Растущие экономические опасения находят отражение также в политических приоритетах, которые жители хотели бы видеть в основе работы ЕП. Наиболее часто упоминаются такие проблемы, как борьба с бедностью и социальной изоляцией (38%), за которыми следуют общественное здравоохранение (35%), демократия и верховенство права (32%).

В Латвии опрошенные чаще всего указывали в числе приоритетов общественное здравоохранение (41%), поддержку экономики и создание рабочих мест (40%), борьбу с бедностью и социальной изоляцией (39%), а также оборону и безопасность ЕС, включая защиту внешних границ ЕС (38%).

Влияние войны ощущается и в упомянутых населением фундаментальных ценностях, которые должны быть защищены Европарламентом в приоритетном порядке. Демократия упоминается в опросе чаще всего (38%), за ней следуют защита прав человека в ЕС и мире, а также свобода слова и мысли (27%). Аналогичные приоритеты отмечены и в ответах опрошенных жителей Латвии: чаще всего упоминается защита прав человека в ЕС и в мире (36%), за ней следуют свобода слова и мысли (35%) и демократия ( 32%).

Весенний опрос "Евробарометр" проводился с 19 апреля по 16 мая 2022 года, в нем приняли участие 26 578 человек из 27 государств-членов ЕС. Опрос проводился очно и при необходимости дополнялся интервью в онлайн-режиме. Результаты ЕС измерялись пропорционально населению каждой страны.