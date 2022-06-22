На Божену Рынску в Риге напал таксист, защищающий агрессию России

"Государственная полиция зарегистрировала такой случай. Изначально начат административный процесс. В настоящее время разъясняется идентичность потенциального виновника, и будет принято решение о начале уголовного процесса", - говорится в записи полиции в социальных сетях.

Государственная полиция так реагировала на информацию, представленную адвокатом Эгоном Русановым, что к нему обратилась противник российского режима, активистка и блогер Божена Рынска, на которую этот таксист напал.

Также свою версию произошедшего сама Рынска рассказала на своей странице Facebook.

Русанов сообщил, что на Рынску напал водитель такси Bolе "Игорь", который, учитывая, что пассажирка говорит по-русски, решил, что нашел благодарную "слушательницу его политинформации".

Согласно представленной Русановым информации, после того, как Рынска сказала, что сейчас на войне русские убивают украинцев, водитель такси закричал, что это правильно, что Россия разбомбит Украину, что Россия и Латвию заставит надлежащим образом "вести себя", потому что Россия "все дала" Латвии, и что русские войска здесь рано или поздно будут, а в случае Бучи украинцы в моргах собирали трупы по всей Украине и там их разложили поместили, что Украина является фашистской страной и т.д.

Когда Рынска потребовала прекратить эту тираду ненависти, водитель такси ответил: "Ты будешь слушать, мразь!" Сама Рынска в социальных сетях пишет, что после крика такого таксиста она схватила его за рубашку и сказала, что "Это не я буду слушать, а ты будешь извиняться". Затем водитель такси ударил Рынску по лицу. Русанов сообщил, что Рынска написала заявление в полицию и его приняли.