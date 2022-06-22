Rīgas namu pārvaldnieks возобновит применение штрафов за просрочку платежей

RNP принял решение о возобновлении применения договорных штрафов, или процентов за просрочку, с 1 июля этого года, так как услуги, оказываемые поставщиками услуг, составляют значительную часть суммы коммунальных платежей в счетах RNP.

Ранее компания отменила штрафы за просрочку платежей для своих клиентов на весь период пандемии Covid-19 и была готова не применять их в будущем.

По сообщению председателя правления компании Роналда Нейманиса, клиенты RNP в этом году завершили отопительный сезон с долгом в размере 2,2 млн евро, что на 3,2% меньше, чем в конце предыдущего отопительного сезона.

RNP реализовала комплекс мер, способствующих сокращению задолженности. Кроме того, во время пандемии Covid-19 рижским капитальным обществам было разрешено не применять штрафы за долги, чтобы обеспечить социальную защиту клиентов.

Уже сообщалось, что в 2021 году RNP работал с прибылью в размере 4,1 млн евро. Оборот компании увеличился на неполные 10% по сравнению с 2020 годом и составил 61,149 млн евро.