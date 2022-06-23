МИД: в Беларуси задержали и отправили в психиатрическую больницу гражданина Латвии

"Людям кажется, что они просто ходят по магазинам, встречаются со знакомыми, посещают важные для них места, но они должны знать, что людей из Латвии и других стран Западной Европы регулярно арестовывают. У нас по-прежнему очень сложная ситуация - задержан один гражданин Латвии", - рассказала Занда Калниня-Лукашевич.

По словам представитель МИД причиной задержания явилось то, что сообщения в телефоне осуждали президента Беларуси Александра Лукашенко.

"В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Его телефон проверили и властям не понравились сообщения, осуждающие режим Лукашенко. Его поместили под стражу, Когда сотрудники консульства быстро прибыли на встречу с задержанным, то его уже не застали, поскольку его на месяц поместили в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз", - указала она.

Сейчас гражданин Латвии находится в закрытом психиатрическом учреждении и представителям МИДа не дают возможности его увидеть, поэтому есть опасения за самочувствие этого человека. По мнению парламентского секретаря МИДа, это только один пример, который показывает насколько опасна ситуация в Беларуси.

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