Чт, 23.06.2022
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МИД: в Беларуси задержали и отправили в психиатрическую больницу гражданина Латвии

Парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевич ФОТО: Zane Bitere/LETA

Министерство иностранных дел Латвии призывает не посещать Беларусь, несмотря на то, что белорусские власти временно ввели безвизовый режим. Уже зафиксирован случай ареста гражданина Латвии из-за сообщений в телефоне, об этом рассказала парламентский секретарь МИД Латвии Занда Калниня-Лукашевич в в интервью передаче Ziņu TOP на канале TV24.

"Людям кажется, что они просто ходят по магазинам, встречаются со знакомыми, посещают важные для них места, но они должны знать, что людей из Латвии и других стран Западной Европы регулярно арестовывают. У нас по-прежнему очень сложная ситуация - задержан один гражданин Латвии", - рассказала Занда Калниня-Лукашевич.

По словам представитель МИД причиной задержания явилось то, что сообщения в телефоне осуждали президента Беларуси Александра Лукашенко.

"В настоящее время задержан один гражданин Латвии. Его телефон проверили и властям не понравились сообщения, осуждающие режим Лукашенко. Его поместили под стражу,  Когда сотрудники консульства быстро прибыли на встречу с задержанным, то его уже не застали, поскольку его на месяц поместили в закрытую психиатрическую больницу для проведения экспертиз", - указала она.

Сейчас гражданин Латвии находится в закрытом психиатрическом учреждении и представителям МИДа не дают возможности его увидеть, поэтому есть опасения за самочувствие этого человека. По мнению парламентского секретаря МИДа, это только один пример, который показывает насколько опасна ситуация в Беларуси.

Видео: Полная версия интервью передачи Ziņu TOP

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