Впервые в Риге - 100 суперкаров в рамках авторалли OneLife Rally

Ралии пройдет с 25 июня по 2 июля 2022 года. Рига (Латвия) - Варшава (Польша) - Высокие Татры (Словакия) - Любляна (Словения) - Триест (Италия) - Сплит (Хорватия) - Портонови (Черногория).

С 2017 года OneLife Rally является единственным в мире ралли открытого типа. Это значит, что суперкары не огорожены, у каждого есть возможность рассмотреть машины поближе, сфотографировать их и в некоторых случаях даже сесть в них. В прошлом году OneLife Rally посетило более 100 000 человек.

OneLife Rally, демонстрирует специально разработанные и модифицированные суперкары. И представляет собой платформу для автолюбителей со всего мира. За мероприятием пристально следят любители ралли со всего мира и влиятельные люди, в том числе и потому, что это благотворительное мероприятие - каждый год гонщики жертвуют деньги на благотворительность. Таким образом, за первые пять лет на благотворительность было собрано более 50 000 евро. Для помощи нуждающимся детям был создан специальный фонд OneLife Rally Foundation.

ФОТО: Publicitātes foto

СУПЕРАВТО

В эту субботу, 25 июня, на набережной 11 Ноября будет возможность увидеть 100 спортивных автомобилей, среди которых Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Maserati и многие другие. Среди самых дорогих и эксклюзивных автомобилей будут:

● Bugatti Chiron Pur Sport

Одна из самых быстрых машин в мире. Он может развивать максимальную скорость 489 км/ч. Каждый Chiron Pur Sport создается индивидуально для каждого владельца, поэтому не существует двух одинаковых автомобилей. Всего было создано 60 таких автомобилей. Стоимость: 5,5 миллионов евро.

● Porsche TechArt 911 GTStreet

Чрезвычайно редкий автомобиль, выпущенный ограниченным тиражом в 87 экземпляров, с максимальной скоростью 350 км/ч.

● Dodge Viper

Популярный выбор для любителей скорости и гонок. Максимальная скорость - 332 км/ч, 100 км/ч можно разогнать за 3,50 секунды.

ГОСТИ

В OneLife Rally принимают участие автолюбители из разных сфер - предприниматели, владельцы бизнеса, лидеры мнений, в том числе:

● Эндрю Тейт (Andrew Tate)

Четырехкратный чемпион мира по кикбоксингу и мультимиллионер из Великобритании. У Тейта более 20 других суперкаров.

● Виталий Здоровецкий (Vitaly Zdorovetskiy)

Русско-американский блогер на YouTube. В общей сложности его ролики просмотрели более 1,8 миллиарда раз и он имеют более 10 миллионов подписчиков.

● Карл Рунефельт (Carl Runefelt)

Шведский криптовалютный инвестор, бизнесмен и международная социальная икона. У него более 1,5 миллиона подписчиков на всех социальных платформах. Карл создал глобальную криптовалютную империю.

● Илья Равлич (Ilja Ravlic)

Известный хорватский геймер на YouTube. Он прославился видеоконтентом, в котором играет в Minecraft и Survival Games. На его канал подписано более 250 000 человек.