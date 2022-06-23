Премьер-министр Эстонии: при нынешних планах обороны НАТО наша страна была бы стерта с лица земли

В интервью изданию премьер-министр сообщила, что в текущих планах НАТО учтено, что страны Балтии могут оставаться под российской оккупацией в течение 180 дней. Каллас отметила, что с момента российского вторжения в Украину прошло более 100 дней, пишет ERR.

"Если сравнивать размеры Украины и стран Балтии, это означало бы полное уничтожение наших стран и культуры", - сказала Каллас.

"Те, кто бывал в Таллинне, знают наш Старый город и его многовековую историю, - все это было бы стерто с лица земли, в том числе наши люди, наш народ", - добавила Каллас.

По словам Каллас, российские войска устроили бойню в Буче через 80 дней после начала вторжения. "Теперь все видят, что концепция tripwire на самом деле не работает", - сказала Каллас.

Саммит НАТО состоится в Мадриде в следующий вторник. Члены Альянса планируют обсудить защиту своего восточного крыла. В этом контексте страны НАТО также обсуждают улучшение защиты стран Балтии. Таллинн хочет, чтобы НАТО отправило больше войск в Эстонию.

По словам Каллас, она также общалась с солдатами союзников, базирующимися в Эстонии. По словам премьер-министра, военным не нравится мысль, что согласно нынешним планам они погибнут в случае российского вторжения.

"Им не нравится мысль, что им придется погибнуть", - сказала Каллас.

Каллас хочет, чтобы в каждую из стран Балтии прибыло не менее 20-25 тысяч военнослужащих НАТО. Однако это не означает, что все иностранные солдаты должны находиться в Эстонии на постоянной основе.

Берлин предложил, чтобы большая часть солдат базировалась в Германии и могла в кратчайшие сроки перебраться в страны Балтии.

По словам Каллас, самое главное, чтобы Эстония имела возможность немедленно обеспечить свою защиту.

"Главное, чтобы эти планы сработали, чтобы мы могли защитить себя с первого дня", - сказала Каллас.

Каллас также подчеркнула, что Эстония является самым большим сторонником вступления Финляндии и Швеции в НАТО.