Видео ⟩ В Юрмале столкнулись четыре автомобиля: есть пострадавшие

В аварии, скорее всего, виноват невнимательный водитель серого Volvo, который ехал по Вентспилсскому шоссе.

Подъезжая к перекрестку с улицей Мелдеру, он, видимо, не заметил, что впереди остановились автомобили, и стал причиной аварии.

Вот как описывает ситуацию водитель SAAB, оказавшийся вторым в колонне разбитых автомобилей: "Мы остановились. Потому что идущая впереди Honda и другие машины хотели повернуть. Нам надо было ехать прямо. В этот момент в нас сзади въехала машина, в которую также кто-то въехал сзади. С нами все в порядке. Сегодня довольно солнечный день, может быть, водитель был ослеплен, но это только мое предположение".

Всего во всех задействованных автомобилях пострадали три человека, но положительным моментом было то, что никого не пришлось везти в больницу, травмы несерьезные и врачи оказали помощь на месте. Виновник аварии отказался от комментариев.

"Движение в обоих направлениях было ограничено около часа. То ли водитель задумался, то ли не увидел машину из-за солнца", - поясняют в полиции.

Видео: Сюжет Degpunktā на латышском языке