Шойгу: нужно срочно укрепить обороноспособность России и Беларуси

России и Беларуси нужно принимать срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, пишет "Медуза" со ссылкой на телеканал "Звезда".