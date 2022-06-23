Шойгу: нужно срочно укрепить обороноспособность России и Беларуси

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны", - заявил Шойгу.
По словам российского министра, данные действия становятся все более и более актуальными, а Россия готова оказывать в этом любую поддержку Беларуси.
22 июня в Беларуси начались мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной. Как заявили в Минобороны Беларуси, цель учений заключается в проверке готовности военных комиссариатов выполнять задачи по мобилизации военнообязанных.
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