Чт, 23.06.2022
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Божена Рынска, светская обозревательница

Шойгу: нужно срочно укрепить обороноспособность России и Беларуси

Минобороны РФ Сергей Шойгу ФОТО: YURI GRIPAS/REUTERS

России и Беларуси нужно принимать срочные меры по укреплению обороноспособности Союзного государства. Об этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил на встрече в Москве со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным, пишет "Медуза" со ссылкой на телеканал "Звезда".

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы противовоздушной обороны", - заявил Шойгу.

По словам российского министра, данные действия становятся все более и более актуальными, а Россия готова оказывать в этом любую поддержку Беларуси.

22 июня в Беларуси начались мобилизационные учения с военными комиссариатами Гомельской области, которая граничит с Украиной. Как заявили в Минобороны Беларуси, цель учений заключается в проверке готовности военных комиссариатов выполнять задачи по мобилизации военнообязанных.

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