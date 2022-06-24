Гайдай: Украинской армии придется оставить Северодонецк
Армии Украины придется оставить Северодонецк, сообщил утром в пятницу, 24 июня, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, пишет "Медуза".
Армии Украины придется оставить Северодонецк, сообщил утром в пятницу, 24 июня, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, пишет "Медуза".
"К сожалению, придется выводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших", - цитирует Гайдая Русская служба ВВС.
Гайдай также отметил, что русские войска взяли Николаевку - поселок, который находится к юго-западу от Лисичанска у дороги Бахмут-Лисичанск.
В свою очередь прокремлевское новостное агентство РИА "Новости" со ссылкой на "источник, близкий к командованию Народной милиции ЛНР", сообщило, что "народная милиция" дошла до южной окраины Лисичанска, где ведут бои.
По словам источника, речь идет о районе завода резино-технических изделий.
В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!