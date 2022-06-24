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Гайдай: Украинской армии придется оставить Северодонецк

Лисичанск. 13 июня 2022 года. ФОТО: AFP/SCANPIX

Армии Украины придется оставить Северодонецк, сообщил утром в пятницу, 24 июня, глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай, пишет "Медуза".

"К сожалению, придется выводить наших военных из Северодонецка, потому что находиться на разбитых позициях не имеет смысла: растет число погибших", - цитирует Гайдая Русская служба ВВС.

По его словам, в Северодонецке, подвергающимся бомбардировкам российской армии ежедневно уже на протяжении четырех месяцев, разрушено или повреждено 90% зданий.

Гайдай также отметил, что русские войска взяли Николаевку - поселок, который находится к юго-западу от Лисичанска у дороги Бахмут-Лисичанск.

В свою очередь прокремлевское новостное агентство РИА "Новости" со ссылкой на "источник, близкий к командованию Народной милиции ЛНР", сообщило, что "народная милиция" дошла до южной окраины Лисичанска, где ведут бои.

По словам источника, речь идет о районе завода резино-технических изделий.

В условиях войны проверить информацию, предоставляемую какой-либо из сторон, не представляется возможным.

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