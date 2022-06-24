Борис Джонсон допустил высылку украинских нелегалов в Руанду

"Единственными обстоятельствами, при которых люди будут отправлены в Руанду, это если они прибудут в Великобританию нелегально и тем самым подорвут безопасные и законные маршруты, которые у нас имеются. Мы даем украинцам 130 тысяч виз, и у них есть по крайней мере два очень хороших маршрута для въезда. Но если они въедут сюда нелегально, то подорвут положение всех, кто прибывает сюда легально. Так, что боюсь, ответ звучит "да", в теории такое (высылка украинцев в Руанду - Ред.) может произойти. Но, думаю, это очень маловероятно", - сказал британский премьер в ходе визита в столицу Руанду Кигали.