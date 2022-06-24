Пт, 24.06.2022
Происходит фетишизация не только советского, но и российского прошлого, которое используется как доказательство вечного величия России и ее вечной войны с вечным Западом. Марк Липовецкий, культуролог
Марк Липовецкий, культуролог

Лавров заявил, что ЕС и НАТО собирают коалицию для войны с Россией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ФОТО: Russian Foreign Ministry / REUTERS

По мнению главы МИД России Сергея Лаврова, Евросоюз и НАТО собирают коалицию для войны с Россией. Об этом он, как пишет "Медуза" со ссылкой на "Интерфакс", заявил на пресс-конференции в Баку.

"У нас мало иллюзий, что нынешняя русофобская заряженность ЕС каким-то образом рассосется или изменится в долгосрочной перспективе. Но это путь, которые европейцы выбрали", - сказал Лавров.

Он заявил, что европейцы избрали путь, напоминающий начало Второй мировой войны, когда "Гитлер под свои знамена собрал значительную, если не большую часть европейских стран, для борьбы против Советского Союза".

"Вот сейчас также, в том числе, и Евросоюз вместе с НАТО собирают такую уже современную коалицию для борьбы, а по большому счету, войны с Российской Федерацией. Будем на все это смотреть очень внимательно", - сказал Лавров.

Он также отметил, что власти России будут "реально смотреть на поведение Евросоюза" и "следить за реальными шагами", которые будут предприняты Украиной и Молдовой после предоставления им статуса кандидатов на вступление в ЕС.

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